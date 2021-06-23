Akademisyen ve yazar Yıldız Ecevit hayatını kaybetti
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Akademisyen ve yazar Yıldız Ecevit hayatını kaybetti

Akademisyen ve yazar Yıldız Ecevit hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Akademisyen ve yazar Yıldız Ecevit, 75 yaşında hayata veda etti.

Akademisyen ve yazar Yıldız Ecevit, 75 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir Bodrum'da tedavi gören Prof. Dr. Yıldız Ecevit'in vefatının ardından sevenleri, üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yazar Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, "Yıldız Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Edebiyat araştırmaları için ufuk açıcı çalışmalar ortaya koydu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Öykü yazarı, eleştirmen Necip Tosun, "Yıldız Ecevit, az ama kaynak kitaplar yazmıştı. Türk edebiyatı adına önemli bir kayıp. Her şey için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar, editör ve eleştirmen Şahin Torun, edebiyat dünyası için Ecevit'in büyük bir kayıp olduğuna işaret ederek, "Yıldız Ecevit, kıymetli bir edebiyatçı, az bulunan, emek işi metinler çıkaran bir eleştirmendi. Rahmetle..." şeklinde görüşlerini paylaştı.

İletişim Yayınları "Çalışmalarıyla edebiyatımıza unutulmaz katkılar sunan Yıldız Ecevit aramızdan ayrıldı. Ailesine ve tüm okurlarına baş sağlığı dileriz." paylaşımını yaptı.

Everest Yayınları ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli akademisyen, edebiyat eleştirmeni ve romancımız Yıldız Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, öğrencilerine, edebiyat dünyasına, tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

Yıldız Ecevit'in öz geçmişi

Ankara ve Bilkent Üniversitelerinde Alman edebiyatı, avangart edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı konularında ders veren Ecevit, 1946'da Çanakkale'de dünyaya geldi.

Çamlıca Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Ecevit, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversitelerinde tamamladı, 1996'da profesör oldu.

Türk-Alman edebiyatı karşılaştırmaları da yapan, Oğuz Atay'ın en kapsamlı monografisini kaleme alan Ecevit'in eserleri şöyle:

"Oğuz Atay'da Aydın Olgusu", "Flissengen Haritada Yok/Maja Beutler (çeviri)", "Intellektuellenproblematik bei Max Frisch und Oğuz Atay", "İsviçre-Alman Edebiyatı", "Kurmaca bir Dünyadan", "Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları" Hermann Hesse (derleme), "Orhan Pamuk'u Okumak", "Türk Romanında Postmodernist Açılımlar", "Ben Buradayım", "Kozmik Komedya"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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