Akademisyen Nehir'in hayalini ablası gerçekleştirdi

TRAKYA Üniversitesi'nin 40'ıncı yıl etkinliklerinde düzenlenen törende, aynı üniversitede öğretim görevlisiyken 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden Nehir Ağırseven'in (36) ablası Deniz Ağırseven (40), profesörlük belgesi aldı. Kardeşinin de hayalinin kendisi gibi profesörlük unvanı almak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ağırseven, "Yokluğunu hissediyorum, keşke yanımda olabilseydi ama biliyorum ki beni görüyor. Bir anlamda onun için bugün aldım bu belgeyi" dedi.

Trakya Üniversitesi'nde Yabancı Diller Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Nehir Ağırseven, 21 Kasım 2019'da kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ağırseven'in aynı üniversitenin Fen Fakültesi Matematik bölümünde görev yapan ablası Deniz Ağırseven ise kısa süre önce 'profesörlük' unvanı almaya hak kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir tören düzenlenmeyen üniversitede, bu süreçte profesörlük unvanı almaya hak kazananlara belgeleri bugün verildi. Trakya Üniversitesi'nin kuruluşunun 40'ıncı yılı kapsamında düzenlediği törende belgesini alan Prof. Dr. Deniz Ağırseven, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Ağırseven, annesi Fatma ve babası Hüseyin Ağırseven'in de katıldığı törente, kardeşinin yokluğunu hissettiğini söyledi.

Rektör Tabakoğlu, konuşmasının ardından profesörlük unvanı almaya hak kazanan 40 öğretim görevlisine belgelerini vererek cübbelerini giydirdi.