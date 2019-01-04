Akademisyen Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, öğretmenlerin yüzde 99'unun, eğitim emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin yapılmasını istediğini belirerek, "Hepimizin ortak görevi eğitim emekçilerinin bu sessiz çığlığını duymaktır." ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, mesleğini onuruyla yapmak isterken öğrencisi tarafından hunharca öldürülen, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'e rahmet, ailesine ve eğitim emekçilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şenel'in önce silahla ateş edilerek, sonra da bıçaklanarak katledilmesinin, öğretmene şiddetin geldiği boyutları gözler önüne serdiğini kaydeden Kaya, "Kutuplaştırmanın, ötekileştirmenin, şiddetin dilini kullananlar nasıl bir toplum yarattıklarını görsünler. Öğretim görevlilerini, akademisyenleri, öğretmenleri hedef alan, değersizleştiren, söylemlerin sahipleri bu sizin eserinizdir." görüşünü savundu.

Eğitim emekçilerinin yaşadığı şiddetin, Türk Eğitim-Sen tarafından 24 Kasım 2018 Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan ankette gözler önüne serildiğini ifade eden Yıldırım Kaya, ankete katılan öğretmenlerin, yüzde 29,3'ünün okul ve okul çevresinde şiddet gördüğünü söylediğini bildirdi.

Öğretmenlerin, "Size kim şiddet uyguladı?" sorusuna, yüzde 67 ile "öğrenci ve veliler", yüzde 28,3 ile de "okul yöneticisi" cevabını verdiklerini vurgulayan Kaya, "Öğretmenlerin yüzde 99'u, eğitim emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyor. Hepimizin ortak görevi eğitim emekçilerinin bu sessiz çığlığını duymaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA