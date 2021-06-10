Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu

Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu
Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz - Haberler | Güncel

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i (48) boğazını kesip yakarak katleden Kemal Ayyıldız (32) hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i (48)  boğazını kesip yakarak katleden Kemal Ayyıldız (32) hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.  

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Aralık 2020'de Bağlarbaşlı Mahallesi Karangil Sokağı Barış Apartmanı'nda Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız hakkındaki yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. İddianamede şüpheli Ayyıldız'ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca şüpheli Ayyıldız'ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi.  Ayyıldız'a verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması da istendi. 

IBAN GÖNDEREN KİŞİNİN DE HAPSİ İSTENDİ

Ayrıca bir diğer şüpheli Murat D. hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız'a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianamede Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul ederse şüpheliler hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
Son dakika gündem: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, PARTİ VERDİ, İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Son dakika gündem: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, PARTİ VERDİ, İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
ÇEKİRGELER MUŞ OVASI'NA DOĞRU İLERLİYOR
ÇEKİRGELER MUŞ OVASI'NA DOĞRU İLERLİYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 16:07:47. #1.13#

title