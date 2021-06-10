Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu (1)

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.