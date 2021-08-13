Akademik Yükseltme ve Tebrik 08-03-2021
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Meltem GÜNEŞ TİGEN, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 7. maddesi uyarınca; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Anabilim Dalı Dr.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Meltem GÜNEŞ TİGEN, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 7. maddesi uyarınca; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNEŞ TİGEN'i tebrik ediyor; akademik yaşamının bu yeni döneminde de başarılar diliyoruz.
Kaynak: Habermetre