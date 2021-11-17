Akademik Yükselme ve Bilim İnsanı Ödülleri Töreni Düzenlendi

SAKARYA (Habermetre) - Sakarya Üniversitesi Akademik Yükselme ve Bilim İnsanı Ödülleri Töreni SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakarya Bölge Adliye Başkanı Nuri Koçer ve Serdivan Kaymakamı Ali Candan başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Biliyoruz ki akademisyenlik her şeyden önce bir sevdadır veya iyi akademisyen olmanın ön koşulu tıpkı annenin çocuğuna karşı durumu gibi şartsız üretme ve biteviye verici olmadır" dedi. Bilimsel yayınlarıyla Sakarya Üniversitesini ileriye taşıyan akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Savaşan, "Bilimsel makale başta olmak üzere alanında yayınlar yapan, araştırma projelerinde ter döken, ebeveyn şefkati ile öğrencisini hayata hazırlama gayreti ile fedakarlıklar yapan ve SAÜ markasını ileriye taşıma çabasına kesintisiz destek veren hocalarımıza teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Savaşan: "Gelin, öğrencimizi sektöre birlikte hazırlayalım"

Rektör Savaşan, SAÜ'nün başlattığı ve tüm Türkiye'ye yayılan +1 mesleki eğitim uygulamasının genç işsizliğin azaltılması için harcanın çabadaki katkısına dikkat çekerek, "Bir diğer ifadeyle üniversitemizde mesleki uygulamaya uygun her bölümde öğrencilerimiz ve ilgili sektörler bu imkandan faydalanmaktadır. Sektörle entegrasyonu sağlayan bu modeller sayesinde gençler okurken sektörle tanışıyorlar ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki birçoğu mezun olmadan iş teklifi alıyor" ifadesini kullandı.

Sektör Dersleri Modeli hakkında bilgi veren Savaşan, "Gelin öğrencimizi sektöre birlikte hazırlayalım. Sektörün dinamizmini sınıfa taşıyalım, öğrencilerimize alandaki yeniliklerle tanıştıralım diyoruz. Kurumsal firmalar ve mesleki kuruluşlar büyük ilgi gösterdi. 44 derse yönelik öğrenci talebi sektör derslerinin bir ihtiyaca karşılık geldiğini göstermektedir. Bir SAÜ Modeli olarak bu da yükseköğretim alanında yayılmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı. "Hedefimiz, Ar-Ge uyumu yüksek mezunlar"

Prof. Dr. Savaşan, bu yıl başlatılan 'Öğrenci Ar-Ge Uyumu'nun ülkemize SAÜ'nün kalkınma önceliklerine destek çabasının en somut adımlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Bu modelle öğrencilerimizi Ar-Ge projeleri ile proje yürütücüsü hocalarımızla eşleştiriyor ve Ar-Ge kültürü kazanmış, daha fazla laboratuvar tozu yutmuş, daha fazla Ar-Ge donanımı kazanmış mezun vermeyi hedefliyoruz" dedi.

'Öğrenci Ar-Ge Uyumu' programı hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. Savaşan, "Birinci ve ikinci sınıfta programa dahil olan öğrencilerimiz üçüncü sınıftan itibaren akademik ve sektörel Ar-Ge seçeneklerinden biri ile devam edecekler. Biliyoruz ki ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve kalkınması ancak Ar-Ge kapasitesi artışıyla mümkün olacaktır. Hedefimiz başta temel bilimler, mühendislik ve sağlık alanları olmak üzere her alanda Ar-Ge uyumu yüksek mezunlar vermektir" açıklamasında bulundu. 'Sosyal Transkript Türkiye'ye örnek oldu'

Yine Sakarya Üniversitesinin markası olan 'Sosyal Transkript' uygulamasını söyleyen Prof. Dr. Savaşan, "Şu anda birçok üniversite bu modeli SAÜ'den alıp uygulamaya başladı. Sosyal transkriptle öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ve teknik faaliyetlerini kayıt altına alıyoruz.

Böylece öğrencilerimiz akademik transkriptlerinin yanında liderlik ve takım üyesi olma kapasitelerini gösteren sosyal transkript de alabilmekte; günümüz rekabetçi iş gücü piyasasında avantaj elde etmektedirler" dedi. SAÜ 20 bilim dalında ilk 10'da

Sakarya Üniversitesinin önceliklerinin ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda olduğunun altını çizen Rektör Savaşan, TÜBİTAK yetkinlik analizi raporuna göre SAÜ, enerji depolama, siber güvenlik ve elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde Türkiye'nin ilk 5 ila ilk 3 üniversitesinden biridir.

Ortadoğu Çalışmaları, İslam Ekonomisi ve Finansı, Osmanlı Araştırmaları, Diaspora çalışmaları ve Türk Dünyası Araştırmaları sosyal alanlarda SAÜ markasını öne çıkaran alanlardır. SAÜ 20 bilim alanında Türkiye'nin ilk 10'unda veya ilk 20'sindedir" ifadelerini kullandı. "En yüksek atıf alan 2'nci üniversiteyiz"

SAÜ'nün indeksli yayın sayısının her yıl artmasına dikkat çeken Prof. Dr. Savaşan, 2018'de 770 olan yayın sayımız bu yılsonu itibariyle bin 100'e yaklaşacaktır. Yaklaşık %35'lik bir artış üniversitemiz için yüz akıdır. Öğretim elemanı başına düşen indeksli yayında 0, 31'lerden 0, 53'lere artış kaydettik. Atıf sayısı 8 bin 500'lerden yaklaşık ikiye katlanarak 15 binlere ulaşmıştır.

Yine gururla ifade ederim ki %1'lik dilime giren dergilerdeki yayın sayısı bakımından şu anda Türkiye 3'üncüsü, yüzde 10'luk dilime giren dergilerde ise Türkiye 17'ncisiyiz.

Yayın kalitesini göstermesi bakımından bir diğer istatistik H-İndeksidir. Türkiye sıralamasında 30'lardan 2020'de beşinciliğe şu anda ise Türkiye 2'nciliğe yükselmiş durumdayız. Yine yüksek atıf alan makale sıralamasında Türkiye'de 24'üncü sırada iken 2'nciliğe yükseldik. Hocalarıma teşekkür ederim" diye konuştu. "Öğrenci topluluklarımız Türkiye'de 2'nci sırada"

SAÜ'nün kurum olarak ve öğrencileriyle sosyal sorumluluk ve öğrenci toplulukları alanında Türkiye'nin ilk sıralarında olduğunu hatırlatan Savaşan, "Gururla ifade etmek isterim ki, SAÜ, öğrenci topluluğu sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci üniversitesidir.

SAÜ 456 projeyle sosyal sorumluluk alanında ikinci; toplamda 434 Ar-Ge projesi ile ve uluslararası fon destekli 59 proje ile beşinci, kamu kurumları ile yürütülen proje sayısı bakımından yedinci; uluslararası öğrenci ve hoca değişimleri alanında sırasıyla on dördüncü ve on beşincidir.

Verilen sertifika sayısı bakımından sekizinci; öğrenciye kariyer desteği bakımından dördüncü üniversitedir" ifadelerini kullandı. İlgi Alanı Uygulaması

Hedefleri doğrultusunda bir disiplinde uzmanlaşmak isteyen SAÜ öğrencileri için, 'İlgi Alanı Uygulaması' başlatıldığını söyleyen Rektör Savaşan, "Şu anda öğrencilerimiz diploma yanında 217 alanda uzmanlıklarını gösteren ilgi alanı sertifikaları alabilecekler. İnanıyorum ki bu, mezunlarımıza rekabetçi iş gücü piyasasında ilave güç verecek" dedi.

Rektörümüz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Sayın valim, değerli misafirlerimiz, kıymetli hocalarımız, Bugün SAÜ Bilim insanı ödüllerini takdim edeceğiz. Marifet iltifata tabidir. Akademisyenlerimizin fark oluşturma çabasını yönetim olarak görme sorumluluğumuz var. Bu yüzden 2019'dan bu tarafa bölümlere ve akademisyenlerimize yayın faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapıyor; performansı ortalamanın üzerinde olanlara teşekkür ediyoruz. Proje alan hocalarımızı tebrik ediyor; takdirlerimizi iletiyoruz. Akademisyenlerimizin fark yaratan çabalarını görme sorumluluğumuzun bir gereği de icra ettiğimiz bu ödül törenidir. Ödüle başvuran akademisyenlerimizden en fazla puan alanlara ödüllerini birazdan takdim edeceğiz. Bu ödüllere maddi katkı sunan Sn. Haşim Gürdamar, Sn. Hakan Koçak'a ve SAÜ Vakfına teşekkür ederim. " Özvar: SAÜ Bilimi Davet Ediyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açılış konuşmasında, bilimsel başarılar elde etmiş öğretim elemanlarını onurlandıran Sakarya Üniversitesini tebrik etti. Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizde bilimsel çalışma, akademik üretkenlik ve gayretin, üniversiteleri tarafından takdir edilmesi, teslim edilmesi fevkalade önemli. Bu yükseköğretim kurumlarımız ve yükseköğretim hayatımız açısından çok kıymetli teşebbüsler. Bu öylesine bir teşebbüs için pekala kurumumuzu ve katkı sağlayanları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilime ve bilim için hayatını vakfedenleri şereflendirmenin öneminin altını çizen Prof. Dr. Özvar, "İlim değer gördüğü yeri ziyaret edermiş. Öyle anlaşılıyor ki Sakarya Üniversitemiz de bilimi, bilimsel çalışmaları takdir etmek suretiyle bilimi üniversitesine davet ediyor ve konuk ediyor. Bu açıdan Sakarya Üniversitemizde bugün gerçekleştirilen bu etkinliğin diğer üniversitelerimize de örnek olmasını diliyor ve temenni ediyorum" dedi. Özvar: SAÜ Türkiye'ye örnek oluyor

SAÜ'lü akademisyenleri tebrik eden Prof. Dr. Özvar, "Bilim ödüllerine layık görülen sayın meslektaşlarımı tebrik ediyorum, çalışmalarının başarılı olmasını ve artarak devam etmesini diliyorum. Bilim insanları üniversitelerimiz tarafından bu şekilde takdir edildikçe inanıyorum ki sadece Sakarya Üniversitesinde değil, Türkiye'deki bütün üniversitelerimizde bu konuda gayret sarf eden güzel çalışmalar yapan, etki değeri yüksek çalışmalar yapan eserler ortaya koyan, ilim ışığını etrafına yayan bilim insanlarımızın sayıları da gittikçe artacaktır.

Prof. Dr. Özvar konuşmasının devamında, "Bir farklılık meydana getirmesi açısından da böylesine ödül törenlerinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Sakarya Üniversitesini de tebrik ediyorum. Bugün inşallah öğretim elemanlarımız ödüllerine kavuşacaktır. Bundan sonraki ödül törenlerinde inşallah bu kavramın daha da genişletilerek diğer kurumlara da yayınlaştırılmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı. Başkan Yüce: Öğrenmek mecburiyetindeyiz

Açılış konuşması yapmak üzere kürsüye çıkan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şu ifadeleri kullandı:

"Evimiz dediğimiz bu dünyada yaşamayı sürdürebilir ve burada hayatı deruhte edebilmemiz için tanımak kendimizi çevremizi tanımak ve bilmek gerekmektedir. Bilgi, yaratılan ilk insandan bugüne kadar bizleri ayakta tutan en önemli unsurdur. Bunun için gündelik yaşam becerilerinden yaşam becerilerinden insan ilişkilerine, duygusal değişimlerden mantıklı düşünmeye, gökyüzü bilimlerinden yeraltı çalışmalarına bizden öncekinin metrajından bizden sonrakinin merakına kadar her alanda öğrenme arzusuyla bilginin peşine düşmek mecburiyetindeyiz".

Bilmeye ve bilgiye duyduğumuz bu ihtiyacı akademik seviyedeki çalışmalarla karşılamak ve güvenilir yöntemlerle elde edilen sonuçları insanoğluyla paylaşmak için gayret gösteren siz değerli hocalarımıza saygılarımı arz ediyorum. " 252 kez görüntülendi.

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