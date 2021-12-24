Akademik Teşvik Birimi Hakkında

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonumuza ait yapılacak çalışmaların ve duyuruların yayınlanması amacıyla, Üniversitemiz www. selcuk. edu. tr resmi web sayfası içerisinde "Akademik Teşvik Birimi" olarak birim web sayfası açılmıştır.

Tüm akademik personelimize duyurulur.

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