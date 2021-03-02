Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

02.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:45
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020-ALES/2 adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2020- ALES/2, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:48:34. #1.15#
title