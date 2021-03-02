Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020-ALES/2 adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2020- ALES/2, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap