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"Akademik" kurbanlıklar satışta

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen koyunlar kurbanlık olarak satılıyor.

16.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:46

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen koyunlar kurbanlık olarak satılıyor. Kilogramı 29 TL'den satılan üniversiteli kurbanlıklar yoğun ilgi görüyor. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, bütün hayvanların sürekli sağlık kontrolünden geçtiğini ve vatandaşların güvenle kurbanlarını üniversiteden alabileceklerini söyledi.

ÇÜ Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde bulunan kaliteli besin maddeleriyle beslenip, düzenli veteriner kontrolünden geçen ve hasta olmayan koyunlar geçmiş yıllardan bu yana damızlık ya da kurbanlık olarak vatandaşlara satılıyor. Üniversite, koyunları hayvancılıkla uğraşan vatandaşların verimli ürünler almasını sağlamak, sürüsünü iyileştirmek üzere damızlık olarak satarken kilosu 40'ın üzerinde olan hayvanları ise gerekli kontrolleri yaparak yaklaşan Kurban Bayramı'ndan önce kurbanlık olarak kilogramı 29 TL'den satıyor.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, üniversite çiftliğinde geçmiş yıllardan bu yana damızlık ya da kurbanlık hayvan satışlarının olduğunu, halkın da bu satışlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"İnsan sağlığına etki edecek uygulamalardan kaçınılıyor"

Üniversiteden alınan kurbanlıkların sağlıklarının dışarıdaki kurbanlıklara göre çok daha iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Koluman, "Bizim hayvanlarımızın sağlık kontrolleri sürekli yapılıyor. Veteriner hekimimiz var ve sürekli aylık rutinlerde bütün hayvanların sağlık korumaları yapılıyor. Kurban Bayramı'na yakın olan dönemlerde insan sağlığına etki edecek veya kalıntı bırakacak herhangi bir uygulamalardan kaçınılıyor" diye konuştu.

"Marketten değil, üreticiden kurbanlık alın"

'Üreticiden kurbanını al kampanyası' başlattıklarını vurgulayan Koluman, "Çünkü market zincirlerinin yaptıklarını incelediğimizde genellikle büyük hayvan olmadıklarını gördük. Normalde 1 yaşını tamamlamış ya da annesinin canlı ağırlığına uygun bir hayvanın mutlak surette en az 25-26 kilogram et bırakması gerekiyor. Buna ek olarak sakatatları da var. Marketten aldığınızda 16 kilogram gibi bir et veriyor size ve bu 16 kilogramlık et 30 kilogramlık hayvanlardan çıkar. 30 kilogramlık hayvan da maalesef kurbanlık vasfını taşımaz. Çünkü ülkemizde bir ana-baba canlı ağırlığı minimum 60 kilogramdır ve dolayısıyla üreticilerden aldığınız zaman görerek alıyorsunuz. Marketten kurbanlık aldığınız zaman hem maliyeti çok yükseğe geliyor hem de size 16-20 kilogram arası bir et veriliyor. Bu da kemikli et. Bunun maliyeti nereden baksanız bin 300-bin 400 lira. Ciddi anlamda pahalıya da almış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar et ve süt tüketiyor"

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, vatandaşların et ve süt tüketimine de değinerek, "Bağışıklık sisteminin gelişmesi için de hayvansal proteinin etin ve sütün mutlak suretle tüketilmesi gerektiğini de biz her fırsatta tekrar tekrar söylüyoruz ki geçtiğimiz dönemde bu bir kez daha ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar et ve süt tüketiyorlar" dedi.

"Biz Kurban Bayramı'na hazırız"

Üniversiteden alınan kurbanlıkların fiyatlarının makul olduğunu ve güvenilir olduğunu vurgulayan Nazan Koluman, daha sonra şunları söyledi:

"Vatandaşımız bütçesine uygun ve fahiş fiyatta olmayan hayvanları almalı. Biz buna çok riayet ediyoruz. Adana olarak biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tarım Bakanlığı ile beraber, belediyelerle birlikte üniversite olarak da biz Kurban Bayramı'na hazırız ve gerekli önemler alındı. Bundan sonrada o süreci doğru bir şekilde yönetirsek mümkün olduğu kadar az temas sağlayarak hayvanlarımızı kesersek bu süreci de tam tamamlamış olacağız." - ADANA

Kaynak: İHA

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