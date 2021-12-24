Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 07. 12. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 28. 12. 2021 Salı Günü Saat 11. 00'de Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Yerleşkesinde yapılacaktır.

STF - Grafik Tasarımı - Arş. Gör.

STF - Dijital Oyun Tasarımı - Arş. Gör.

MYO - İç Mekan Tasarımı - Öğr. Gör.

Adres:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK YERLEŞKESİ

FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ - ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SOKAK NO. 7

KAVACIK - BEYKOZ - İSTANBUL

Tel: (0216) 912 22 52

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