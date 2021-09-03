Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
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Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 16. 08. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 07. 09.

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 16. 08. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 07. 09. 2021 Salı günü, saat 10: 30'da Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Yerleşkesinde yapılacaktır.

MMF - Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Öğr. Gör. MMF - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Öğr. Gör. MMF - Yazılım Mühendisliği - Öğr. Gör. STF - Dijital Oyun Tasarımı - Öğr. Gör. BLMYO - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (IATA Belgeli) - Öğr. Gör. BLMYO - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (5 Yıl Tecrübe) - Öğr. Gör. BLMYO - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) - Öğr. Gör. MYO - Odyometri - Öğr. Gör. MMF - Yazılım Mühendisliği - Arş. Gör. STF - Grafik Tasarımı - Arş. Gör. STF - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Arş. Gör. STF - Çizgi Film ve Animasyon - Arş. Gör. SBF - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - Arş. Gör. SBF - Psikoloji (İngilizce) - Arş. Gör. Adres:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK YERLEŞKESİ

FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ - ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SOKAK NO. 7

KAVACIK - BEYKOZ - İSTANBUL

Tel: (0216) 912 22 52

Kaynak: Habermetre

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