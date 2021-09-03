Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 16. 08. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 07. 09.