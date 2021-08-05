Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
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Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
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Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 08. 07. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 09. 08.

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 08. 07. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 09. 08. 2021 Pazartesi günü, saat 10: 00'da Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Yerleşkesinde yapılacaktır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık - Öğr. Gör.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Öğr. Gör.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) - Öğr. Gör.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu - E-Ticaret ve Pazarlama - Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu - Ağız ve Diş Sağlığı - Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu - Bilişim Güvenliği Teknolojisi - Öğr. Gör.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık - Arş. Gör.

Sanat ve Tasarım Fakültesi - Grafik Tasarımı - Arş. Gör.

Adres:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK YERLEŞKESİ

FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ - ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SOKAK NO. 7

KAVACIK - BEYKOZ - İSTANBUL

Tel: (0216) 912 22 52

Kaynak: Habermetre

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