Akademik Kadro Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 08. 07. 2021 tarihinde ilan edilen araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçerek 09. 08.