Akademik Kadro Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları
Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 08. 07. 2021 tarihinde ilan edilen araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçerek 09. 08.
Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 08. 07. 2021 tarihinde ilan edilen araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçerek 09. 08. 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavlar sonucunda oluşan asil ve yedek adaylar belirlenmiştir.
İlgili listelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık - Öğr. Gör.
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) - Öğr. Gör.
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu - E-Ticaret ve Pazarlama - Öğr. Gör.
Meslek Yüksekokulu - Ağız ve Diş Sağlığı - Öğr. Gör.
Meslek Yüksekokulu - Bilişim Güvenliği Teknolojisi - Öğr. Gör.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık - Arş. Gör.
Kaynak: Habermetre