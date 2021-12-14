Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nin İkinci Sayısı Yayınlandı 14 Aralık 2021 - Haberler
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Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nin İkinci Sayısı Yayınlandı 14 Aralık 2021

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nin İkinci Sayısı Yayınlandı 14 Aralık 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nin İkinci Sayısı Yayınlandı 14 Aralık 2021 Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nin ikinci sayısı yayınlandı.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nin İkinci Sayısı Yayınlandı 14 Aralık 2021 Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nin ikinci sayısı yayınlandı. Dergipark Erken Görünüm sayfasına linkten ulaşabilirsiniz.

https://dergipark. org. tr/tr/pub/aeskd/issue/66211 İyi okumalar diliyoruz.

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