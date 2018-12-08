Akademik Değişim Programları Türk – Alman İlişkileri Açısından Bir Fırsat"

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sosyal Hizmet Bölümü'nü ziyaret eden Prof. Dr. Christine Meyer, "Değişim programları Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından bir fırsat. Yıllardır gelişen ilişkilerimizi akademik alanda daha fazla kullanmamız gerekiyor" dedi.

Üniversitenin akreditasyon çalışmaları kapsamında AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Kuruluşu tarafından akreditasyon denetçisi olarak gelen Almanya Vechta Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Meyer, İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu'nu (SBYO) inceledi. Erasmus+ Akademik Personel Değişimi kapsamında İGÜ'yü yeniden ziyaret eden Prof. Dr. Meyer, Almanya'daki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin derslerde öğrenci ve akademik personelle bir araya geldi.

Program kapsamında, İGÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ile 3 gün boyunca bir araya gelen Prof. Dr. Meyer, istatistiklerle Almanya'da sosyal hizmetin analizi, sosyal hizmetin amaçları, teoride ve pratikte sosyal hizmet, sosyal hizmet alanının tarihi zemini ve yakın gelecekte sosyal hizmeti bekleyen zorluklar gibi konularda sunum yaptı.

"AKADEMİK İLİŞKİYİ DAHA FAZLA KULLANMALIYIZ"

Üniversitelerarası akademisyen değişim programlarının önemine değinen Prof. Dr. Meyer, "Başka üniversitelerden ve ülkelerden insanlarla tanışmak, hareketliliği devam ettirmek, benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmek, sosyal iş açısından kendi gelişimimiz, ihtisasımız ve disiplinimiz hakkında benzerlikleri keşfetmek, insanlarla konuşmak çok önemli. Ayrıca bu değişim programları Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da bir fırsat. Yıllardır gelişen ilişkilerimizi akademik alanda çok kullanmıyoruz fakat daha fazla kullanmamız gerekiyor" dedi.

GELECEKTE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLER

İGÜ ile Vechta Üniversite'nin sosyal hizmet bölümleri arasında kurulan iletişim ve iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu ise şöyle konuştu:

"Öğrenciler, Alman sosyal hizmetinin ana amaçlarını tanıma fırsatı bulurken uluslararası perspektifte yurtdışında görev yapan bir akademik personelin bilgi ve deneyiminden faydalanıyor. Bu hareketlilik ile kurulan iş birliği sayesinde iki üniversitenin sosyal hizmet bölümü öğrencileri, öğrenci değişim hareketliliğine katılarak gelecekte birlikte yapılacak çalışmalar için güçlü bir değer oluşturabilecek. Bölümümüzün uluslararasılaşması, öğrencilerin farklı refah sistemlerini ve sosyal hizmet uygulamalarını öğrenmelerini ve genel bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacak." - İstanbul