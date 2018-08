Akademik Birlik Platformu: "Ekonomik Savaşı Hep Birlikte Kazanacağız"

Akademik Birlik Platformu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik operasyonların hüsranla sonuçlanacağını kaydetti.

Akademik Birlik Platformundan yapılan açıklamada, ülkemizin son günlerde, hiçbir etik kurala uymayan, herhangi bir ekonomik gerçeklik ile izah edilemeyen dış kaynaklı bir ekonomik saldırıya maruz kalmakta olduğu kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: "ABD başta olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası derin güç odaklarının ülkemizin ulusal çıkarlarını ve milli değerler üzerinde yükselişini engellemek amacıyla başlatmış olduğu bu operasyon, dün başarısız olduğu gibi hiç şüphesiz bugün de başarısız olacaktır. Bu tip operasyonlar aziz milletimizi yıldıramayacak ve birlikteliğimizi her zamankinden daha da fazla perçinleyecektir. Öyle ki milletimiz, krizlerden her dönem daha da güçlenerek çıkmasını bilmiştir. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında PYD/PKK terör örgütü nasıl bozguna uğratıldıysa, milli ekonomimizi çökertmek için sahnelenen 'ikinci 15 Temmuz ekonomi krizi' de başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Şanlı tarihimiz, milletimizi dize getirmeye çalışan onlarca saldırının başarısızlıkları ve yenilgileri ile doludur. Uluslararası güç odaklarının şunu iyi bilmesi gerekir ki, bu tip zorlamalar ve dayatmalar Türk milletini birbirine daha da yakınlaştırmakta ve nice zaferlerin başlangıcını tetiklemektedir. Her kriz döneminden, necip milletimiz birbirine daha da kenetlenerek ve güçlenerek çıkmıştır. Ekonomik kriz kisvesi altında toplumun varlığına ve birliğine kasteden her türlü siyasi operasyon elbette ki boşa çıkacak ve hüsranla sonuçlanacaktır. Akademik Birlik Platformu olarak daha önce çeşitli girişimlerle diz çöktüremedikleri milletimizi gayr-ı meşrıu yollarla dize getirme çabasının ve oyununun farkındayız. Dün olduğu gibi bugün de devletimizin, milletimizin yanında ve her türlü fedakarlığa da hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz." - KONYA