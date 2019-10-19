Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak

19.10.2019 23:41

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.