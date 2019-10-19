Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

19.10.2019 23:41
Akademik bilgi ekonomiye kazandırılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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