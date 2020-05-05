Akademide yeni ekonomik düzen ele alındı

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) üyelerini bilgilendirme amacıyla düzenlediği Akademi toplantılarının konuğu finans danışmanı Murat Yeşilyurt oldu.

Online gerçekleşen toplantıda konuşan Yeşilyurt, "2020'den sonra farklı bir ekonomik düzene gireceğiz. Önümüzdeki 6 ayda stratejik olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

BALKANTÜRK Akademi Başkanı, İletişim Eğitmeni ve Yönetim Danışmanı Şehzan Seçen moderatörlüğünde Instagram üzerinden canlı olarak gerçekleşen yayında KAME Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Yeşilyurt BALKANTÜRKSİAD üyeleriyle buluştu.

Uzun yıllar boyunca bankaların hazine birimlerinde ve finans şirketlerinde fon yöneticisi olarak çalışan ve danışmanlık firmasıyla Türk bankacılık ve reel sektörde ekonomi ve strateji danışmanı ve eğitmen olarak profesyonel hayatına devam eden Yeşilyurt, BALKANTÜRK Akademi toplantısında Covid-19 salgını sonrasında yaşanabilecek ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Yılın son çeyreği düzen daha iyi oturacak"

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) koronavirüsün ekonomik zararlarından kurtulmak için yüksek miktarda dolar likiditesi sağladığını kaydeden Yeşilyurt, "FED ekonominin çöküşe girmemesi için yüksek miktarda para basıyor. Bunun çok büyük etkileri olacak.2020'den sonra farklı bir ekonomik düzene geçeceğiz. Ben bunu yeni ekonomik düzen olarak adlandırıyorum. Önümüzdeki 6 ayda stratejik olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yılın son çeyreğiyle birlikte bu yeni düzen daha iyi oturacaktır" dedi.

Yüksek para likiditesinin dünya çapında pozitif etkiler yaratacağına değinen Yeşilyurt, "Amerikan Doları likiditesi 2021 başlarında oldukça artacak. Bizim de bundan faydalanmamız için kendi içsel sıkıntılarımızı gidermemiz gerekiyor. Sorunları halledersek, şirketlerimiz de bundan pozitif etkilenecektir. Türkiye 80 milyonluk nüfusuyla, güçlü ekonomik yapıya sahip bir ülke. Bu süreçte kontrollü, pozitif ve proaktif adımlar atarsak salgın sonrası dönemde yükselişe geçebiliriz" diye konuştu.

"Belirsizlik çok olduğu zaman spekülasyonlar artıyor"

Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt, "Şu an dünyada hala belirsizlik hakim. Belirsizlik çok olduğu zaman spekülasyonlar artıyor ve bu yüzden dalgalanmalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

İş insanlarına kısa vadeli döviz borçlanması yapmamaları uyarısında bulunan finans danışmanı Murat Yeşilyurt, "Ekonominin temel kuralı geliriniz kadar, gideriniz olmasıdır. Zaman zaman belli riskler alınabilir. Fakat içinde bulunduğumuz, belirsizliklerin çok olduğu bu dönemde döviz riski almanın doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum" dedi.

BALKANTÜRK Akademi'nin korona sürecinde önemli konukları misafir ettiğini söyleyen BALKANTÜRK Akademi Başkanı ve BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Şehzan Seçen de, "Değerli konuğumuzdan finans alanında önemli bilgiler aldık. Bu süreçte hepimiz evdeyiz ama işler devam ediyor. Piyasalar açıldığında, sürecin nasıl devam edeceği konusunda ufuk açıcı değerlendirmelerde bulunan Sayın Murat Yeşilyurt'a BALKANTÜRKSİAD ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt, BALKANTÜRKSİAD üyelerinin canlı yayın üzerinden gelen sorularını da cevapladı.

Kaynak: Bültenler