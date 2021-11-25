KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Akademide Üç Kuşak DPÜ'de Buluştu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından çevrim içi ortamda düzenlenen ve üç gün sürecek Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu açılış oturumuyla başladı.

DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün düzenlediği Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu başladı.

Çevrim içi olarak düzenlenen ve 45 farklı üniversiteden 135 katılımcının yer aldığı ve üç günde 47 oturumun düzenleneceği sempozyuma doktora danışmanı, bu danışmanının yetiştirdiği akademisyen ve bu akademisyenin öğrencisi olan yüksek lisans veya doktora öğrencileri tarafından hazırlanan bildiriler kabul edildi. Böylece etkinlikte bilim insanı ve sanatçılardan üç farklı kuşaktan bilim insanları ve öğrenciler aynı zaman ve yerde bir araya getirilerek kuşaklar arasında bilimsel etkileşim sağlanması amaçlandı.

Açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ve Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından 'Vefa' adı verilen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın açılış oturumuna geçildi. Oturumda İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kazım Yetiş, Mühendislik Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. İsmail Göktay Ediz ve Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış oturumunun sonunda katılımcılara ve izleyicilere teşekkür eden Prof. Dr. Kazım Uysal, sözlerini 27 Kasım'a kadar sürecek sempozyumun bilim dünyası ve katılımcılar adına hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 25 Kasım 2021, Perşembe/ 163 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

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