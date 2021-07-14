Akademide Edebiyat ve Şiir Heyecanı
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Akademide Edebiyat ve Şiir Heyecanı

Akademide Edebiyat ve Şiir Heyecanı
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14 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİAkademide edebiyat ve şiir heyecanıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü kültürel bünyesinde hayata geçirilen ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Kültür Akademisi eğitim, etkinlik...

14 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Akademide edebiyat ve şiir heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü kültürel bünyesinde hayata geçirilen ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Kültür Akademisi eğitim, etkinlik ve faaliyetleri yaz döneminde coşku heyecan ve enerji ile devam ediyor.

Sağlık tedbirlerine uygun biçimde planlanan eğitsel seminerler, atölye ve sanatsal etkinliklerle zenginleşen Kültür Akademisi ve Ressam Şefik Bursalı Galerisi bu hafta Bursalı Şair ve yazarları ağırladı.

"Bursa'da Edebiyat ve Şiir" adlı müzikal şiir etkinliği Bursalı sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 22. Dönem Milletvekili ve Şair Faruk Anbarcıoğlu, Şairler Hatice Türkmen Yurtseven Sibel Koruk Ayaz ve Kültür Bakanlığı Balkan Yöresi Mahalli Sanatçısı Fahriye Güney'in konuk olarak katıldıkları etkinlikte şairlere ait şiirler müzik eşliğinde yorumlandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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