Akademi Üniversitede Kayıtlar Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Akademi Üniversite'de kayıtların 25 Kasım'a kadar devam ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, gençlerin üniversitede aldıkları eğitimi geliştirmek ve geleceğe daha nitelikli bir birey olarak hazırlamayı hedefleyen Akademi Üniversite'de yeni dönem eğitimlere başlanacağı belirtildi.



Akademi Üniversite'de ücretsiz olarak verilen eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gençlerin özellikle akademik yönden zenginleşmesine katkı vermeyi amaçlayan Akademi Üniversite yeni dönemde, hukuk, siyaset, İslami ilimler, kişisel gelişim, yeni medya, iktisat, tarih, medeniyet ve yabancı diller alanlarında eğitim vermeye devam edecek. Akademi Üniversite bünyesinde verilecek olan eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen üniversiteli öğrenciler, 25 Kasım'a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresinden işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek."