Akademi Liseliler, sağlık için pedal çeviriyor

Yaz aylarını spor faaliyetleriyle renklendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise'lerde bulunan sporsever gençler için bisiklet sporunu hizmete soktu. Kent genelinde bulunan 9 Akademi Lise'de yapılan bisiklet etkinliği gençlerin hareketli bir yaşam sürmelerine imkân verirken sağlıklarını da olumlu etkiliyor.

SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞMESİNE KATKI

Yıllardır binlerce öğrenciyi bisiklet ile tanıştıran Büyükşehir, hayata geçirdiği bisiklet yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir'in bu katkısına kayıtsız kalmayan Akademi Lise yaz dönemi öğrencileri, sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor. Akademi Lise tarafından öğrencilere verilen bisikletler ile öğrenciler spor yapmanın zevkini yaşıyor. Kocaeli'de son yıllarda hızla yaygınlaşan bir spor ve ulaşım aracı haline gelen bisiklet, Akademi Liseler ile birlikte her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.

HER AKADEMİ LİSE'DE 10 ADET BİSİKLET BULUNUYOR

Her Akademi Lise'de bulunan 10'ar adet bisiklet tüm öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Eğitmenlerin hazırladığı günlük programlar ile hazırlanan turlar, öğrenciler tarafından uygulanıyor.

AKADEMİ LİSE'LERDE FAYDALI EĞİTİM PROGRAMLARI

Akademi Lise'lerde yaz aylarında gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştiriliyor. Gençlik Kampları, Sinema Günleri, Bilgi Destek Programları, Psikoloji Atölyesi, Doğa Yürüyüşleri, Bisiklet Turları düzenleniyor. Ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde Kura'n-ı Kerim, Siyer ve ilmihal alanlarında eğitim veriliyor. Sanat Atölyesi'nde, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatları tanıtılıyor.

Kaynak: Bültenler