Akademi Lise'de Karting Turnuvası düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise öğrencilerine yönelik 'Karting Turnuvası' düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 26 Şubat-13 Mart tarihleri arasında Karting Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada büyükşehirin Akademi Lise üyesi 18-21 yaş arası mezun öğrencileri yarışacak. Erkek ve bayan kategorilerinde olmak üzere toplam 120 öğrenci şampiyon olma yolunda tüm hünerlerini sergileyecek.

Turnuva 25 Şubat tarihinde tüm katılımcıların dahil olacağı brifing toplantısıyla başlayacak. 26-27 Şubat tarihlerinde 300 metrelik parkurda ön eleme ayağı, çekişmeli yarışlara sahne olacak. Zamanlama turları sonrasında elemeleri geçen erkek ve bayan kategorilerinde 60 sporcu, 5 Mart cumartesi günü final elemelerine katılmaya hak kazanarak şampiyonluk hayallerini sürdürecek.

Final elemelerinden en iyi zamanlama turlarını yapan 7'şer erkek ve bayan toplam 14 finalist, 13 Mart pazar günü Körfez Yarış Pistindeki 970 metrelik parkurda önce 15 dakikalık antrenman seansı, takiben 20 dakikalık sıralama seansı ve sonrasında 15 tur üzerinden final yarışlarında eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak.

Final yarışında en iyi sıralamayı yapan ilk 3'er sporcu erkek ve bayan kategorilerinde ödül almaya hak kazanacak. Turnuvaya katılacak olan tüm sporculara gerekli ön bilgilendirmeler ve eğitimler federasyondan lisanslı eğitmenler tarafından verilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel