Akademi Ligi 9. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!
League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 9. haftanın 1. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.
Saat 17.00'daki FastPay Wildcats Akademi - 5 Ronin Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Galaktıcos Akademi - Dark Passage Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.
Akademi Ligi 9. Hafta 1. Gün Maç Programı
FastPay Wildcats Akademi -17: 00- 5 Ronin Akademi
1907 Fenerbahçe Espor Akademi -18: 00- Beşiktaş Akademi
Papara SuperMassive Akademi -19: 00- Team Aurora Akademi
NASR Esports Akademi -20: 00- Galatasaray Espor Akademi
Galaktıcos Akademi -21: 00- Dark Passage Akademi
Kaynak: Playerbros