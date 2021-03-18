Akademi Ligi 9. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
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Akademi Ligi 9. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!

18.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:25
Akademi Ligi 9. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!

League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 9. haftanın 1. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Saat 17.00'daki FastPay Wildcats Akademi - 5 Ronin Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Galaktıcos Akademi - Dark Passage Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.

Akademi Ligi 9. Hafta 1. Gün Maç Programı

FastPay Wildcats Akademi -17: 00- 5 Ronin Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi -18: 00- Beşiktaş Akademi

Papara SuperMassive Akademi -19: 00- Team Aurora Akademi

NASR Esports Akademi -20: 00- Galatasaray Espor Akademi

Galaktıcos Akademi -21: 00- Dark Passage Akademi

Kaynak: Playerbros

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