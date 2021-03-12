Akademi Ligi 8. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
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Akademi Ligi 8. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

12.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:22
Akademi Ligi 8. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!

League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 8. haftanın 2. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Saat 17.00'daki 5 Ronin Akademi – NASR Esports Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Beşiktaş Akademi - Galakticos Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.

Akademi Ligi 8. Hafta 2. Gün Maç Programı

5 Ronin Akademi -17: 00- NASR Esports Akademi

Team Aurora Akademi -18: 00- FastPay Wildcats Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi -19: 00- Papara SuperMassive Akademi

Dark Passage Akademi -20: 00- Galatasaray Espor Akademi

Beşiktaş Akademi -21: 00- Galakticos Akademi

Kaynak: Playerbros

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