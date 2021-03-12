Akademi Ligi 8. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!
League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 8. haftanın 2. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.
Saat 17.00'daki 5 Ronin Akademi – NASR Esports Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Beşiktaş Akademi - Galakticos Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.
Akademi Ligi 8. Hafta 2. Gün Maç Programı
5 Ronin Akademi -17: 00- NASR Esports Akademi
Team Aurora Akademi -18: 00- FastPay Wildcats Akademi
1907 Fenerbahçe Espor Akademi -19: 00- Papara SuperMassive Akademi
Dark Passage Akademi -20: 00- Galatasaray Espor Akademi
Beşiktaş Akademi -21: 00- Galakticos Akademi
Kaynak: Playerbros