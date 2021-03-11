Akademi Ligi 8. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
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Akademi Ligi 8. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!

11.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:23
Akademi Ligi 8. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!

League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 8. haftanın 1. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Saat 17.00'daki NASR Esports Akademi - Team Aurora Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Papara SuperMassive Akademi - FastPay Wildcats Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.

Akademi Ligi 7. Hafta 2. Gün Maç Programı

NASR Esports Akademi -17: 00- Team Aurora Akademi 

Dark Passage Akademi -18: 00- 5 Ronin Akademi

Galaktıcos Akademi -19: 00- 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Galatasaray Espor Akademi -20: 00- Beşiktaş Akademi

Papara SuperMassive Akademi -21: 00- FastPay Wildcats Akademi

Kaynak: Playerbros

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