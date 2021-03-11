Akademi Ligi 8. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!
League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 8. haftanın 1. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.
Saat 17.00'daki NASR Esports Akademi - Team Aurora Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Papara SuperMassive Akademi - FastPay Wildcats Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.
Akademi Ligi 7. Hafta 2. Gün Maç Programı
NASR Esports Akademi -17: 00- Team Aurora Akademi
Dark Passage Akademi -18: 00- 5 Ronin Akademi
Galaktıcos Akademi -19: 00- 1907 Fenerbahçe Espor Akademi
Galatasaray Espor Akademi -20: 00- Beşiktaş Akademi
Papara SuperMassive Akademi -21: 00- FastPay Wildcats Akademi
Kaynak: Playerbros