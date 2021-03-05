Akademi Ligi 7. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!
League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 7. haftanın 2. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.
Saat 17.00'daki Team Aurora Akademi - Dark Passage Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Galakticos Akademi - Papara SuperMassive Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.
Akademi Ligi 7. Hafta 2. Gün Maç Programı
Team Aurora Akademi -17: 00- Dark Passage Akademi
Beşiktaş Akademi -18: 00- 5 Ronin Akademi
1907 Fenerbahçe Espor Akademi -19: 00- Galatasaray Espor Akademi
FastPay Wildcats Akademi -20: 00- NASR Esports Akademi
Galakticos Akademi -21: 00- Papara SuperMassive Akademi
Kaynak: Playerbros