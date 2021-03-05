Akademi Ligi 7. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
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Akademi Ligi 7. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

05.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:21
Akademi Ligi 7. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!

League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 7. haftanın 2. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Saat 17.00'daki Team Aurora Akademi - Dark Passage Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki Galakticos Akademi - Papara SuperMassive Akademi  karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.

Akademi Ligi 7. Hafta 2. Gün Maç Programı

Team Aurora Akademi -17: 00- Dark Passage Akademi

Beşiktaş Akademi -18: 00- 5 Ronin Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi -19: 00- Galatasaray Espor Akademi

FastPay Wildcats Akademi -20: 00- NASR Esports Akademi

Galakticos Akademi -21: 00- Papara SuperMassive Akademi

Kaynak: Playerbros

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