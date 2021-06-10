Akademi Ligi 1. hafta karşılaşmaları başlıyor!
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Akademi Ligi 1. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi 1. hafta karşılaşmaları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Akademi Ligi'nde Yaz Mevsimi heyecanı başlıyor!

League of Legends Akademi Ligi yaz mevsimi 1. hafta karşılaşmaları bugün itibarıyla başlıyor!

10 takımın kıyasıya rekabet edeceği lig aşaması bugün saat 17: 00'daki ilk karşılaşma ile resmen başlıyor.

FastPay Wildcats Akademi – 1907 Fenerbahçe Espor Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan birinci hafta heyecanı, saat 21: 00'daki 5 Ronin Akademi - SuperMassive Blaze Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla ilk günün heyecan verici karşılaşmaları son bulmuş olacak.

Günün mücadeleleri tamamlandıktan sonra karşılaşmalar ve günün özeti lolespor kanalından yayınlanacak.

Birinci hafta birinci gününün maç programı ise şu şekilde oldu:

Akademi Ligi 1. Hafta 1. Gün Maç Programı

FastPay Wildcats Akademi –17: 00- 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

NASR Esports Akademi -18: 00- Galakticos Akademi

Beşiktaş Akademi -19: 00- Team Aurora Akademi

Galatasaray Espor Akademi -20: 00- Dark Passage Akademi

5 Ronin Akademi –21: 00- SuperMassive Blaze Akademi

Akademi Ligi heyecanı başlıyorken, bu mevsim favoriniz hangi takım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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Kaynak: Playerbros

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