Akademi Günleri' İş Birliği Protokolü İmzalandı

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi ile Esenyurt Belediyesi arasında 'Akademi Günleri' iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, iki kurum beş yıl boyunca ortaklaşa 'Akademi Günleri' düzenleyecek.

Konferans salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, ESİDER Başkanı Fevzi Torolsan ile akademik ve idari personel ile öğrenciler de katıldı.

Protokol kapsamında, üniversitenin akademik personeli belediyenin yayınlarında konuk yazar olarak yer alabilecek ve Esenyurt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren istihdam merkezi ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrenci işleri otomasyonu entegre bir şekilde mezunlarla iş ilanlarını paylaşacak.

"İSTİHDAM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR PROTOKOL"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Özellikle işin, aslanın midesinde olduğu bir dönemde bu tür işbirlikleri daha ciddi hale geliyor. Sık bir görüşme içinde olduğumuz ve birçok projeyi birlikte yaptığımız üniversitemiz ile sürekli birlik içindeyiz. Biz büyük bir ilçeyiz. Hem ESİDER ile hem de üniversite ile istihdam konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizdeki sanayi sayısı üç bine yakın ve bölgede yaşayan insanımızı buralara yönlendirelim diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Ayrıca üniversiteden mezun olan bölüm birincilerine de kapılarının açık olduğunu belirten Başkan Alatepe, "Buradan mezun olan bir bölüm birincimize bizzat ben iş teklif ettim. Bölüm birincileri gelsinler yan binaya girsinler ve çalışmaya başlasınlar. Bölüm birincilerine kapımız hep açık olacak. Özellikle belediyemizin istihdam kaynaklarının üniversitemizden karşılanmasını arzu ediyorum" diyerek öğrencilere müjde verdi.

ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMA VE STAJ İMKANI

Rektör Prof. Dr. Sudi Apak'da, üniversite sanayi işbirliği ile üniversite ve yerel yönetimler arasında yapılacak işbirliklerinin, istihdam sağlamak açısından ve belediyeyle yapılacak akademik çalışmaların paylaşılması açısından önemli olduğunu söyledi. Apak, belediye ile akademik çalışmalarda karşılıklı bir paylaşımın söz konusu olacağını belirtti ve "Özellikle üniversite sanayi işbirliğini geliştiriyoruz. Hem akademik anlamda hem de danışmanlık anlamında protokoller imzaladık. Öğrencilerimiz protokoller kapsamında çalışma ve staj imkanına sahip olacak. Ayrıca mezunlar ofisinin de kurulması çalışmaları hız kazandı. Bütün bunlara baktığımız zaman üniversitemizin yaptığı çalışmalar ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılan çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA