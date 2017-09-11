Akademi'de Belgesel Söyleşileri Başlıyor

Söyleşilen de gerçekleşeceği belgesel gösterimleri 14 Eylül'de başlıyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi'de 14 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında, yönetmen, yapımcı ve oyuncularının katılımıyla Kent ve Toplumsal Mücadeleler başlıklı belgesel film gösterimleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Her Perşembe saat 20.00'deki filmleri gösterimi, İngilizce/ Türkçe altyazı seçeneğiyle yapılacak.

Film gösterimlerinin düzenleneceği günlerde, saat 19.00'da TESAK'tan (Eski Başkanlık Binası) ve 19.15'te Kadıköy Belediyesi Ana Hizmet Binası B Kapısı'ndan Kadıköy Belediyesi Akademi'ye servis hareket edecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ

- 14 Eylül Perşembe, saat 20.00'de Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi

Emek Bizim İstanbul Bizim İnisiyatifi adına Senem Aytaç ve Fırat Yücel konuşmacı olarak katılacak.

- 21 Eylül Perşembe, saat 20.00'de Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir

Filmin yönetmeni İmre Azem konuşmacı olarak katılacak.

- 28 Eylül Perşembe, saat 20.00'de Mülteciyim, İşte Buradayım! ve Knitstanbul

Mülteciyim, İşte Buradayım! filminin yönetmeni Eda Elif Tibet ve yönetmeni/ oyuncusu Enzo Ikah ile Knitstanbul filminin yönetmeleri Delizia Flaccavento ve Ayşegül Selenga konuşmacı olarak katılacak.

- 5 Ekim Perşembe, saat 20.00'de Benim Çocuğum

Filmin yönetmeni Can Candan ve yapımcısı Ayşe Çetinbaş konuşmacı olarak katılacak.