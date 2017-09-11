Akademi'de Belgesel Söyleşileri Başlıyor

Akademi'de Belgesel Söyleşileri Başlıyor

Kadıköy Belediyesi Akademi, kente ve toplumsal mücadelelere dair yapılmış belgeselleri Kadıköylülerle buluşturuyor.

Akademi'de Belgesel Söyleşileri Başlıyor

Söyleşilen de gerçekleşeceği belgesel gösterimleri 14 Eylül'de başlıyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi'de 14 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında, yönetmen, yapımcı ve oyuncularının katılımıyla Kent ve Toplumsal Mücadeleler başlıklı belgesel film gösterimleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Her Perşembe saat 20.00'deki filmleri gösterimi, İngilizce/ Türkçe altyazı seçeneğiyle yapılacak.

Film gösterimlerinin düzenleneceği günlerde, saat 19.00'da TESAK'tan (Eski Başkanlık Binası) ve 19.15'te Kadıköy Belediyesi Ana Hizmet Binası B Kapısı'ndan Kadıköy Belediyesi Akademi'ye servis hareket edecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ

- 14 Eylül Perşembe, saat 20.00'de Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi
Emek Bizim İstanbul Bizim İnisiyatifi adına Senem Aytaç ve Fırat Yücel konuşmacı olarak katılacak.

- 21 Eylül Perşembe, saat 20.00'de Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir
Filmin yönetmeni İmre Azem konuşmacı olarak katılacak.

- 28 Eylül Perşembe, saat 20.00'de Mülteciyim, İşte Buradayım! ve Knitstanbul
Mülteciyim, İşte Buradayım! filminin yönetmeni Eda Elif Tibet ve yönetmeni/ oyuncusu Enzo Ikah ile Knitstanbul filminin yönetmeleri Delizia Flaccavento ve Ayşegül Selenga konuşmacı olarak katılacak.

- 5 Ekim Perşembe, saat 20.00'de Benim Çocuğum
Filmin yönetmeni Can Candan ve yapımcısı Ayşe Çetinbaş konuşmacı olarak katılacak.