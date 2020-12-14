Akademi Beyoğlu'ndan üniversite sınavına hazırlananlara "çevrimiçi" destek

Akademi Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde üniversite sınavlarına girecek olan gençlere çevrimiçi destek veriyor.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, farklı üniversitelerle iş birliği içerisinde olan Akademi Beyoğlu, üniversitelerin alanında uzman hocalarıyla gençlerin kişisel gelişimine ve kariyerine katkı sağlıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak devam eden hazırlık kursları ve kariyer fırsat eğitimlerine katılmak isteyen gençler, www.akademibeyoglu.com web adresinden eğitim başlıklarını görebilecek ve kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Üniversite hazırlık kurslarında çevrimiçi olarak, konu anlatımları, soru çözümleri, deneme sınavları, rehberlik ve ihtiyaç duyulan tüm alanlarda destek sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen