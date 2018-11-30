Akademi Beyoğlu'nda Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı

Akademi Beyoğlu'nda, geleceğin dili olarak kabul edilen kodlamanın öğrencilere erken yaşta öğretilmesi amacıyla Robotik Kodlama Atölyesi' açıldı. Yoğun ilgi gören atölyeyi ziyaret eden Başkan Demircan, "Bütün yavrularımızı bu işe alıştıracağız ve icat çıkaran gençler yetiştireceğiz." dedi.

Beyoğlu Belediyesi, Akademi Beyoğlu ile gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Teknoloji derslerinden Görsel ve Sahne Sanatları'na, yabancı dil eğitimlerinden üniversite hazırlık kurslarına kadar birçok branşta eğitimlerin verildiği Akademi Beyoğlu'na gençler yoğun ilgi gösteriyor. Son teknolojilerle donatılan merkezde en çok ilgi gören kurslardan birisi de, geleceğin dili olarak kabul edilen kodlamanın öğrencilere erken yaşlarda öğretilmesi amacıyla açılan Robotik Kodlama Atölyesi oldu. Eğitimlerin başladığı atölyeyi ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kursiyerlerle sohbet ederek Kodlama eğitiminin önemini anlattı.

BÜTÜN YAVRULARIMIZI BU İŞE ALIŞTIRACAĞIZ

Başkan Demircan geleceğin yazılımlarla şekilleneceğini belirterek, "Bilişim Çağı ile birlikte kas gücünün yerini akıl gücü almaya başladı. Onun için çocuklarımız bir taraftan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendisini geliştirirken bir taraftan da Yazılım'ı (Kodlama) öğrenerek hayata hazırlaması gerekiyor. Yazılım'ı bilmeyen çocuk gelecekte okuma yazma bilmiyormuş gibi olacak. Yazılımın önemininfarkında olarak bu alana yatırım yapıyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak Akademi Beyoğlu'nda, Semt Konaklarımızda ve Turabibaba Kütüphanemizde Kodlama eğitimi vermek için sınıflar açtık. Bütün yavrularımızı bu işe alıştıracağız ve icat çıkaran gençler yetiştireceğiz" dedi.

GENÇLER DİJİTAL ÇAĞIN GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK YETİŞTİRİLECEK

Akademi Beyoğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde açılan Robotik Kodlama Atölyesi, yeni neslin dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak yetiştirilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Yoğun ilgi gören atölyenin ilk misafirleri ise; Pirireis ortaokulu, Sururi Ortaokulu, Beyoğlu Ortaokulu, Hoca İshak İmam Hatip Ortaokulu veCihangir Münir Özkul Ortaokulu öğrencileri oldu. Her okuldan 16 öğrencinin katıldığı Robotik Kodlama Atölyesi'nde haftada iki saat olmak üzere toplamda üç ay eğitim verilecek.

KURSİYERLERİN ROBOTİK YARIŞMALARA KATILMALARI SAĞLANACAK

Robotik Kodlama Atölyesi'ne katılarak üç aylık temel eğitimi tamamlayan öğrenciler; çalışan bir makinenin bilimsel temellere dayanarak nasıl tasarlanacağı, uygulanacağı ve kullanılacağı konusunda iyi bir bilgi edinmiş olacaklar. Ayrıca bu atölyede eğitim alan öğrencilerin 2019 yılında düzenlenecek MATE ROV ve Teknofest dahil olmak üzere farklı robotik yarışmalara katılmaları sağlanacak. - İstanbul