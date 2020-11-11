Akademi Beyoğlu'nda online temel fotoğrafçılık eğitimleri verilecek

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde online temel fotoğrafçılık eğitimleri başlayacak.

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde online temel fotoğrafçılık eğitimleri başlayacak.

Fotoğraf Eğitmeni Timur Tahmaz'ın vereceği eğitimlerde katılımcılar; fotoğrafçılığın temel kuralları, fotoğraf makineleri ve ekipmanları, analog ve dijital makinelerin çalışma prensibi, estantane, diyafram ve ISO değerlerini öğrenecek.

Çekim teknikleri ve kompozisyon kurallarının da anlatılacağı kapsamlı teorik eğitimin ardından katılımcılar, pratik uygulama eğitimlerine geçecek.

Uygulama eğitimleri Timur Tahmaz'ın eşliğinde Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel mekanlarında yapılacak.

Altı hafta sürecek hızlandırılmış dersler, Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer