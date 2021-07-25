Akademi Akustik ile müzik ziyafeti

Sohbet ve müziğin harmanlandığı Akademi Akustik'in ilk programında dünyaca ünlü rekortmen keman virtüözü Muhammed Yıldırır ve Elif Buse Doğan müzik ziyafeti yaşattı.

Sohbet ve müziğin harmanlandığı Akademi Akustik'in ilk programında dünyaca ünlü rekortmen keman virtüözü Muhammed Yıldırır ve Elif Buse Doğan müzik ziyafeti yaşattı.

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı etkinliklerle yaz aylarına renk katmaya devam edeceğini duyurdu. Yazlık sinemadan çocuk şenliklerine, doğada 1 günden konu komşu pikniğe uzanan geleneksel yaz etkinliklerine, Akademi Akustik konserleri de eklendi. Bahçeşehir Gölet'teki Arena Sahne'de gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü dünyaca ünlü rekortmen keman virtüözü ve Başakşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır üstlendi. Akademi Akustik'in ilk programında Muhammed Yıldırır, sevilen sanatçı Elif Buse Doğan'ı konuk etti. İkilinin keyifli sohbetine türküler de eklendi.

ORKESTRADA MÜZİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ

Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, birbirinden güzel türküleriyle dinleyenleri mest etti. Yıldırır ve Doğan'a sahnede Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi eğitmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra eşlik etti. Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir'in canlı yayın aracı da ilk kez konser alanındaki yerini aldı. Sanatçı Muhammed Yıldırır ve Elif Buse Doğan da canlı yayın aracının ilk konukları oldu.

Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir'in canlı yayın aracı yayınlarını şehrin dört bir yanında sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı