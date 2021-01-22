Ak Yatırım'ın işlem platformu TradeAll'a iki ödül
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Ak Yatırım'ın işlem platformu TradeAll'a iki ödül

22.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:26
Ak Yatırım'ın işlem platformu TradeAll'a iki ödül

Ak Yatırım'ın dijital işlem platformu TradeAll, Global Banking & Finance Awards 2020'de "Avrupa'nın En İyi Mobil İşlem Platformu" ve "Türkiye'nin Çoklu Ürün Grubunda İşlem Yapılan En İyi Platformu" ödüllerini aldı.

Ak Yatırım'ın dijital işlem platformu TradeAll, Global Banking & Finance Awards 2020'de "Avrupa'nın En İyi Mobil İşlem Platformu" ve "Türkiye'nin Çoklu Ürün Grubunda İşlem Yapılan En İyi Platformu" ödüllerini aldı.

Ak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım'ın 2019 yılında yenilediği ve geliştirmelerine devam ettiği TradeAll işlem platformu, müşterilerin ulusal ve uluslararası forex piyasalarına tek platformdan erişimini ve ayrışan özellikleriyle de yatırımlarına yön vermelerini sağlıyor.

TradeAll, Global Banking & Finance Awards 2020'de yenilikçi, başarılı, stratejik ve ilham verici kriterleri kapsamında değerlendirilerek "Avrupa'nın En İyi Mobil İşlem Platformu" ve "Türkiye'nin Çoklu Ürün Grubunda İşlem Yapılan En İyi Platformu" ödüllerine layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Alphan Akiz, TradeAll ile ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital vizyonumuzla yenilediğimiz TradeAll işlem platformumuz aracılığıyla yatırımcılara sunduğumuz kullanım kolaylığı, fonksiyonel özellikler ve tüm piyasalara tek platformdan ulaşma imkanıyla dijital kanallarda büyümemizi sürdürüyoruz. TradeAll ile tüm piyasaları müşterilerimizle tek bir uygulamada buluştururken, aynı zamanda sürekli bilgilendirme hizmetleri ile müşterilerimizin piyasa ve ürün bilgilerine kesintisiz olarak ulaşmalarını ve birçok fonksiyonel özellikle yatırımlarına yön vermelerini sağlıyoruz.

TradeAll'un ülke sınırlarını aşarak 'Avrupa'nın En İyi Mobil İşlem Platformu' seçilmesi başarımızın en güzel tescilidir. 'Türkiye'nin Çoklu Ürün Grubunda İşlem Yapılan En İyi Platformu' ödülünü almamız TradeAll'un içeriğini oluştururken dijital dünyada doğru bir vizyonla ilerlediğimizin de bir göstergesidir. Ak Yatırım olarak kısa sürede piyasada öne çıkan uygulamamız ile başarılarımızı dünyaya taşıdığımız için çok mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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