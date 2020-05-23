Ak ve sazan balıklarının Munzur Çayı'ndan derelere zorlu yolculuğu
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Ak ve sazan balıklarının Munzur Çayı'ndan derelere zorlu yolculuğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı'nda yaşayan ak ve sazan balıkları, üreme dönemlerinin yaklaşmasıyla derelere doğru zorlu yolculuğa başladı.

23.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:37

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı'nda yaşayan ak ve sazan balıkları, üreme dönemlerinin yaklaşmasıyla derelere doğru zorlu yolculuğa başladı.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık'ta, kaynağı Ziyaret köyünde bulunan Munzur Çayı, su altı yaşamıyla dikkati çekiyor.

Munzur Gözeleri'ndeki kayaların arasından çıkan sularla beslenen ve nesli koruma altında olan kırmızı benekli alabalık ile su samurlarına ev sahipliği yapan Munzur Çayı'nda, şu sıralar ak ve sazan balıklarının üreme yolculuğu yaşanıyor.

Her yıl mayıs ayının son haftasında Munzur Çayı'nın berrak ve soğuk sularını terk ederek Sarıtosun, Çakmaklı ve Yoncalı köylerindeki derelere, suyun akışının tersine yüzerek göç eden ak ve sazan balıkları, yumurtalarını bırakmak için tüm zorluklara göğüs geriyor.

Yolculukları boyunca gruplar halinde hareket eden ve yılanların ya da balık kartallarının saldırılarıyla karşı karşıya kalan ak ve sazan balıklarının, dere yataklarında oluşan şelaleleri aşmak için verdikleri mücadele görenleri hayran bırakıyor.

Derelerdeki bitki ve taşların arasına yumurtalarını bırakan ak ve sazan balıkları, birkaç hafta sürecek olan üreme döneminin bitmesiyle Munzur Çayı'na geri dönecek.

Ak ve sazan balıklarının Munzur Çayı'ndan derelere zorlu yolculuğu

Kaynak: AA

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