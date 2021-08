AK teşkilatlar Bursa için çalışıyor

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın farklı ilçelerinde partisinin mahalle başkanları ile biraraya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Orhangazi İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde Orhangazi mahalle başkanları ile toplantı yapan İl Başkanı Davut Gürkan, mahalle teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Toplantı, AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, il ve ilçe yöneticileri, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve mahalle başkanları iştirak etti. Toplantıda mahalle başkanlarının taleplerini tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Gürkan, teşkilatlarının uç beyi olan mahalle başkanlarının çalışmaları sayesinde şehrin her noktasındaki vatandaşların ihtiyaçları belirlenip, en doğru hizmetlerin verilmeye çalışıldığını belirtti. Davut Gürkan, "Bursa'mızı her yönü ile kalkındırıp, hemşehrilerimize hak ettikleri hizmetleri getirebilmek için her kademeden teşkilat mensuplarımız ve başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımızla sahada, gece gündüz halkımızla iç içeyiz. Tüm bu çalışmalarımızda en büyük güç ve moral kaynağımız partimizin kuruluşundan partilerimize karşı güven ve teveccühlerini arttırarak sürdüren halkımız ve hemşehrilerimizle kurdukları köprülerle yolumuzu aydınlatan mahalle başkanlarımızdır. Ben buradan partimizin hizmet ve yönetim anlayışını en iyi şekilde temsil eden tüm mahalle başkanlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi partimizin kuruluşundan bu yana geçen 20 yıllık sürede ülkemiz ve yerelde Bursa'mızın önüne serdiğimiz hizmetlerimiz ve ortaya koyduğumuz vizyonu taçlandıracak hizmetleri hayata geçirme vaktidir. Halkımız,hak ettiği hizmetlerin ancak AK kadrolar tarafından verilebileceğini biliyor ve bizlere güveniyor. İnşallah bu güvenden aldığımız güçle ülkemiz ve Bursa'mızın geleceği için hedeflerimizi birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı