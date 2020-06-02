Ak Sevdalılar bedensel engelli genci sevindirdi
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Ak Sevdalılar bedensel engelli genci sevindirdi

Diyarbakır'da yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Yusuf Koç'un tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon aracılığıyla durumdan haberdar olan Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği olaya el koyup, engelli gencin ihtiyacını karşıladı.

Ak Sevdalılar bedensel engelli genci sevindirdi
02.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:35

Diyarbakır'da yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Yusuf Koç'un tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon aracılığıyla durumdan haberdar olan Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği olaya el koyup, engelli gencin ihtiyacını karşıladı.

Oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon aracılığıyla Diyarbakır Gaziler Musa Anter Caddesinde ikamet eden 20 yaşındaki Yusuf Koç'u evinde ziyaret eden Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz ile Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü, tekerlekli sandalye sürprizi yaptı. Tekerlekli sandalyesi kırılan ve ailenin maddi imkansızlığından dolayı bu ihtiyacını gideremeyen 20 yaşındaki Yusuf Koç, binadan inemediği için her gün evinin penceresinden dışarıyı seyrediyordu. Oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon tarafından pencere kenarında fark edilen Yusuf Koç, tekerlekli sandalyesi olmadığı için binadan inemediğini söyledi. Ergenekon bu durumu Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz ile paylaştı. Kavmaz'ın haber vermesinin ardından Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü tarafından Yusuf Koç'a bir adet donanımlı tekerlekli sandalye temin edildi. Temin edilen tekerlekli sandalye Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, Derneğin Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü ile Oyuncu ve Öğretmen Miraç Can Ergenekon tarafından Yusuf Koç'un evine götürüldü.

Koç, sandalyeyi görünce mutluluğunu gizleyemedi

Tekerlekli sandalyeyi gören bedensel ve zihinsel engelli Yusuf Koç, mutluluğunu gizleyemedi. Yusuf Koç'un 5 kardeşten biri olduğu ve babasının da çalışmadığı belirtildi. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü, Yusuf Koç'un bu durumunu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini ve ihtiyacı hemen giderdiklerini söyledi. Engelli bireylerin her türlü ihtiyacını gidermek için çalıştıklarını dile getiren Ergünlü, "Yusuf Koç tekerlekli sandalyeyi görünce çok mutlu oldu. Bu mutluluğu paylaşmamıza vesile olan oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon'a da teşekkür ederiz. Bu durumu öğrenir öğrenmez tekerlekli sandalyeyi temin ederek getirdik. Yusuf ve ailesi bu duruma çok mutlu oldu, biz de bu durumu görünce çok mutlu olduk" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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