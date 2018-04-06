Ak Pelikanlar, Avrupa'ya Göçlerinde Karacabey'de Konaklıyor"

Bursa'nın Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneğince yapılan bir çalışma, ak pelikanların dünya nüfusunun yüzde 5'inin, Avrupa nüfusunun ise yarıdan fazlasının Balkanlar'a yolculukları sırasında Karacabey Ovası'nda konakladığını ortaya çıkardı.

Doğa Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği ortaklığı ile yapılan ve 3 gün süren ak pelikan sayımında, 15 binin üzerinde ak pelikanın Karacabey'de şu ana kadar fark edilmemiş küçük bir sulak alanda konakladığını belirlendi.

Bu kuşların dünya nüfusunun yüzde 5'inin, Avrupa nüfusunun ise yarıdan fazlasının Balkanlar'a doğru yolculukları sırasında Karacabey Ovası'nda dinlendiğini ortaya koyan çalışmaya göre, ak pelikanlar büyük gruplar halinde söz konusu alanda bir hafta kadar kalıyor ve besleniyor.

Mart ayı ortasından nisan sonuna kadar bu alanda dinlenen pelikanlar, nisan ayının ilk haftasında Avrupa'daki kuluçka alanlarına doğru göçe devam ediyor.

Çalışmada, ak pelikanların yanı sıra çok sayıda tepeli pelikan ve çeltikçi kuşunun da bu alanı kullandığı belirledi.

"Göç yolu olarak tabir edilen alan, önemli bir merkez"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Doğa Derneği ile göç yolu üzerindeki ak pelikanların sayımını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Avrupa'da yaşayan pelikanların yarısının Karacabey'den geçtiğini ifade eden Özkan, "Bu, çok ciddi bir rakam. Göç yolu olarak tabir edilen bu alan, önemli bir merkez ve arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde bu alanın önemli bir sulak alan özelliğine sahip olduğu ve bu şekilde korunması gerektiği noktasında bir mutabakat sağladık." değerlendirmesini yaptı.

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç da şunları kaydetti:

"Birlikte keşfettiğimiz heyecan verici bulgu, bu önemli göç yolu üzerine yapılan çalışmanın sonu değil, tersine başlangıcı. Karacabey'de pelikanlarının izlenmesi ve korunması için Karacabey Belediyesi ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz."