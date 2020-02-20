20.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46

AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar 'Avrupa'nın DEAŞ'ı'dır." - ANKARA

Kaynak: İHA