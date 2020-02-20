AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal...
Haberler » Politika » AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal... - Haberler

AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal...

AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir.

20.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46
AK Partisi Sözcüsü Çelik:

AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, 'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar 'Avrupa'nın DEAŞ'ı'dır." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler