AK Partinin mahalle başkanları toplantısı Akseki'de yapıldı
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AK Partinin mahalle başkanları toplantısı Akseki'de yapıldı

AK Partinin mahalle başkanları toplantısı Akseki'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki ilçesinde AK Partinin mahalle başkanları toplantısı düzenlendi.

Akseki ilçesinde AK Partinin mahalle başkanları toplantısı düzenlendi.

Marla Mutfağı'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Yönetim Kurulu üyeleri, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu, meclis üyeleri, ilçe koordinatörleri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

İl Başkanı Taş, Antalya teşkilatı olarak Türkiye'de en başarılı ve en güçlü 5 teşkilattan biri olduklarını ifade etti.

AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar samimiyet ve vefa duygularıyla çalıştığını belirten Taş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya'da defalarca mitingler yaptı ve bu mitinglere 100 binin üzerinde vatandaşımız geldi. Biz bu coşkuyu ve heyecanı mahalle başkanlarımızla duyuruyoruz. Biz kongremiz olduğunda o heyecanı teşkilatımızla yaşamak istiyoruz. Her kongremizde, her mitingimizde sizler bizim yanımızdasınız. Biz teşkilatımızın, hemşerilerimizin ve milletimizin hizmetkarıyız. Biz sizlerle beraber partimizin kurulduğu günden beri yürüyoruz ve yürümeye birlikte devam edeceğiz. Bizim için gençlik kolları sadece kongrelerde slogan atan gençler demek değil. Bizim için kadın kollarımız sadece kapı kapı dolaşan, gönüllere giren, evdeki kadınlara ulaşmaya çalışan teşkilat değil. Bizim için mahalle başkanlarımız sadece miting olduğu zaman 'adam topla gel' diyeceğimiz adam değil. Sizler bizim yoldaşımızsınız, sırdaşımızsınız ve dava arkadaşımızsınız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz."

Toplantı sonrası mahalle başkanlarına plaket ve hediyeler verildi.

AK Partinin mahalle başkanları toplantısı Akseki'de yapıldı
AK Partinin mahalle başkanları toplantısı Akseki'de yapıldı
AK Partinin mahalle başkanları toplantısı Akseki'de yapıldı
AK Partinin mahalle başkanları toplantısı Akseki'de yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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