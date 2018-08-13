AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, dövizdeki artışa ilişkin, "Askeri ve sivil darbelerle başaramadıklarını şimdi ekonomi kartıyla yapmaya çalışmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, AK Partinin 17'nci kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında AK Partinin, Türkiye'nin ve milletin geleceğini ışığıyla aydınlatarak, umudun ve inancın adı olduğunu, dünyada Türkiye'yi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirdiğini vurguladı.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yolculuğa çıktığını, her seçimde başarılarını katlayarak artırdığını aktaran Çalık, "AK Parti olarak, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık." ifadesini kullandı.

Çalık, AK Parti ile Türkiye'nin mazlum halkların ve İslam aleminin umudu haline geldiğini, dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İşte bu süreçte Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü şer oyunlarıyla, hain emellerle ülkemizi, yıldırmak istemiş, eski Türkiye'ye döndürme hevesleri kursaklarında kalmıştır. Hukuki engellemelerle siyasi ve askeri darbe girişimlerine kadar Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğansız ve AK Partisiz bırakma teşebbüsleri daima ellerinde patlamıştır. Biliyoruz ki, bir liderin arkasında milleti dimdik durdukça gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içine düşenlerin yanı sıra onlara çanak tutanlar da kaybetmeye daima mahkum kalacaktır. Askeri ve sivil darbelerle başaramadıklarını şimdi ekonomi kartıyla yapmaya çalışmaktadırlar.

Ülkemize karşı ekonomik savaş başlatarak küresel huzursuzluk ve dünya barışına balta vurmaya çalışanlar, AK Parti'nin milletiyle nasıl bir bağı olduğunu unutanlardır. Sözde yaptırım kararları ile AK Parti'ye gözdağı vermeye çalışanların hedefinde milletimizin ve devletimizin geleceği ve bağımsızlığı yatmaktadır. 5 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip milletimiz içi boş tehditlere, yaptırımlara asla pabuç bırakmayacaktır. Millet iradesinin yılmaz bekçisi, demokrasinin ve özgürlüklerin daimi savunucusu AK Parti ile Türkiye'nin daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır. Karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğmasına en yakın olan andır. 81 Milyon birlikte Türkiye olduktan sonra hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır."

AK Parti'nin 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferlerinin ruhuna sahip olduğunu vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin bir mensubu olmaktan büyük gurur ve onur duyduğumu belirtiyor, Cumhurbaşkanımızın liderliği, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Partimize, aziz milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin. Partimizin 17'nci kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza, devletimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."