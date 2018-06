Ak Partililer ve BBP'liler İftarda Bir Araya Geldi

AK Parti ve BBP'liler Gaziantep'te düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşmasında Cumhur ittifakının mayasında Cumhur olduğunu söylerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise HDP ile görüşen muhalif ittifakın Cumhurbaşkanı adaylarına tepki gösterdi. Destici, "Bana göre Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmiştir' dedi.

BBP Genel Merkezi tarafından Gaziantep'te düzenlenen iftar yemeğine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra BBP genel merkez yöneticileri, Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ÖSO komutanlarından Fehim İsa, her iki partinin milletvekili adayları, partililer ve Alperenler katıldı. Birlik ve beraberlik gösterilerinin de yer aldığı programda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhur ittifakına her geçen gün desteğin arttığını vurgulayarak, "Bugün 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, milletimiz ile el ele, gönül gönüle olmaya devam ediyoruz. Hamdolsun her geçen gün milletimizin desteği, duası aratarak devam ediyor. Çünkü kurulan Cumhur ittifakı cumhurun bizzat kendisine dayanıyor. Menderes'in söylediği gibi 'yeter artık, söz de, yetki de karar da milletindir' ruhuna sahip bir ittifak var. İşte 15 Temmuz gecesi, bu ülkenin bu devletin bekasına yönelik tehdit üzerine millet demokrasiye sahip çıkmış, bir araya gelmiştir. İşte bugün Cumhur ittifakı, 15 Temmuz'da vatana devlete millete istiklal ve istikbalimize sahip çıkmanın adresidir. Diğer tarafta proje veya gelecek vaat etmeyen yıkım üzerine kurulu bir yıkım ittifakı var" dedi.

"İttifaka destek çok önemli"

Bakan Gül, ittifaka desteğin önemine de dikkat çekerek, "Bu ittifak Türkiye'nin 16 yıldır yapılan özgürlüklerin genişlemesi, demokrasinin genişlemesi refahın artması anlamında çok önemlidir. Türkiye ekonomik olarak siyasi olarak istikrara kavuştu. Huzurunu temin etti, terörle etkin mücadeleyi başarı ile sürdürdü. Bu başarıların devamı için milletin bu ittifaka vereceği destek çok önemlidir. Bundan sonra da kararlı bir şekilde sürdürecek. Bu başarıların devamı için Cumhur ittifakının ruhunda namlusunu bir silaha tanka selam durmam diyen Muhsin Yazcıoğlu'nun ruhu vardır. Bu ittifakın ruhunda bu milletin karşısında hiçbir şekilde kimseyi yanıltmamış, milletin değerleri, özgürlükleri için bütün ömrünü feda etmiş Erbakan hocanın ruhu vardır. Bu milletin kalkınması, gelişmesi için ömrünü adamış Özal'ın ruhu vardır. Bu ülkeyi madden ve manen kalkındıran minarelerden yeniden aslına döndürülmüş ezan seslerini yükselten, demokrasiye rağmen darağacına götürülerek idam edilen milletin adamı Menderes'in ruhu vardır. Kısaca bu Cumhur ittifakında rahmetli Türkeş'ten Erbakan Hoca'ya Muhsin Yazıcıoğlu Bey'den Özal'a kadar, bu millet için taş üstüne koymuş bu milletin evlatlarının bir özlemi, bir rüyası vardır. Bu ittifakın mayasını cumhur oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Bakan Gül, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğine vurgu yaparak, "Türkiye'de teröre giden, teröre uzanan bütün elleri hamdolsun en etkin bir şekilde engelledik. Nereye giderlerse oraya kovalıyoruz. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için milletimizin güçlü desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Destici: "HDP eşittir PKK"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise terör örgütleri ile iş tutanların olduğunu ifade ederek, "Terör örgütleri ile iş tutan, terör örgütlerinin siyasi yapıları ile iş tutma hevesinde olanlar kulaklarını açsınlar ve dinlesinler. Böyle devam ederlerse teröre hizmet etmiş olurlar. Onu meşrulaştırmış, haklı çıkarmış olurlar. HDP eşittir PKK'dır. PKK eşittir PYD'dir, YPG'dir. HDP'ye verilen her oy PKK'ya verilmiştir" dedi.

"Demirtaş'ı ziyaret eden Öcalan'ı ziyaret etmiştir"

Destici, Selahattin Demirtaş ile görüşen Cumhurbaşkanı adaylarına da tepki göstererek, "HDP ile görüşen HDP'nin Cumhurbaşkanı aydının ayağına giden PKK'nın ayağına gitmiştir. Bana göre Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmiştir. Pelvin Buldan ile Salih Müslim'in farkı yoktur. Bu bir örgüttür. Birisi dağ, birisi şehir, birisi belediye birisi meclis, birisi Suriye, birisi Irak, birisi Avrupa, öbürü Brüksel kadrosundadır. Biz PKK'yı böyle değerlendirmez, birbirinden ayırırsak, meşru görürsek o zaman Kürt kardeşlerimize o hain kahpe terör örgütünü meşru göstermiş oluruz. HDP'yi PKK'dan ayrı olmadığını ısrarla, bıkmadan anlatacağız. Ama bakıyorsunuz bazı Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın ayağına gidiyor. Bazıları ona özgürlük diyor. 6-7 Ekim'de hayatını kaybeden 56 Kürt kardeşimizi nereye koyacağız. Onların vebali yok mu? Yasin Börü'leri nereye koyacağız. Kim suç işlemişse kim bu millete ve devlete karşı ayaklanma çağrısında bulunursa, bu çağrı üzerine terör yandaşları sokağa çıkıp onların kanına girdiyse elbette hesabını verecek. Bakkaldan helva çalan çocuk hesabını veriyor da o mu hesabını vermeyecek. Elbette verecek" şeklinde konuştu.

Terörle mücadeleye destek

Destici, terörle mücadeleye sonuna kadar destek verdiklerini de belirterek, şöyle devam etti:

"Terör örgütleri kahpece haince saldırmaya devam ediyorlar. Ama hamdolsun 2015'ten bu yana terörün tüm unsurlarına karşı top yekün bir mücadele var. Çok doğru bir konsepte ciddi ve kararlı bir mücadele veriliyor. Biz mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz."

"Darbe gecesi teşkilatlarımızı sokağa yönlendirdik"

BBP lideri Destici, Cumhur ittifakının temellerinin 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece atıldığını söyleyerek, "Biz darbeyi duyduğumuzda kimin kime karşı yaptığına bakmadan bütün teşkilatlarımıza bildirim yaptık. Herkes sokağa çıkacak, darbeye karşı direnecek dedik. Nerede darbeciler vara arkadaşlarımızı yönlendirdik. Meclis bombalandı biz de Meclise gittik. Bütün arkadaşlarımızda ilk meydana çıkanlardan oldular. Sivil hareket başladı. Milli iradeye asla ve katiyen hiç kimsenin el koymasına rıza göstermedik. Bundan sonrada göstermeyeceğiz. 24 Haziran seçimi milli iradeye el koyma özlemi içerisinde olanlarla milli iradeye milletin iradesi dışında hiçbir güç egemen olamaz diyenlerin mücadelesidir" dedi.

Algı uyarısı

Mustafa Destici, 16 Nisan referandumu öncesinde "Hayır' cephesinin yeni sistemle meclisin öneminin kalmayacağı yönündeki söylemlerini de hatırlatarak, milletvekilliği seçimleri konusunda algı oluşturulmak istendiğini söyledi. Uyarılarda bulanan Destici, "16 Nisan referandumu öncesi hayır diyenler, en büyük gerekçe olarak yeni sistemle meclisin hiçbir hükmünün kalmayacağını söylüyorlardı. Tek adamlık diktatörlük geleceğini söylüyorlardı. Bu gün ne diyorlar. Cumhurbaşkanlığını geçmişler, Meclis çok önemli. Cumhurbaşkanlığını alamasak da Meclisi almamız lazım diyorlar. Kamuoyunda Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan seçiliyor, ama milletvekilleri seçiminde sanki Cumhur İttifakı çoğunluğu oluşturamıyor' diye algı oluşturuyorlar. 16 Nisan referandumdan önce doğru söylemedikleri ortaya çıktı. O zaman doğru söylememişler. O gün Meclis'in çok önemli olduğunu söyledik" diye konuşmasını sürdürdü.

"Fitne sokmayı başaramadılar"

BBP Lideri, Cumhur İttifakına fitne sokulmaya çalışıldığı ama başarılı olunamadığını da söyleyerek, "Buraya da fitne sokmaya çalıştılar. Buraya da el attılar. Ama başaramadılar. Çünkü Bu ittifak pazarlık üzerine kurulmadı. Bu ittifak, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali üzerine kuruldu" ifadelerini kulandı.

Alperenlere çağrı

BBP'li 18 kişinin AK Parti listelerinde seçime gittiğine de dikkat çeken Destici, BBP'lilere ve Alperenlere AK Parti'ye oy vermeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Ben de Ankara listesinden adayıyım. BBP ve Alperenlerin oyu Cumhur İttifakı içerisinde Ak Parti'yedir. Bunu açıkça söylüyorum. Çünkü büyük resmi gördüğümüzde Türkiye'nin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Bazıları gaflet, ihanet içerisinde olabilir. Bazıları vurdumduymaz davranabilir, benim ne çıkarım var diyebilir. Bazılar sadece kendi siyasi çıkarını düşünebilir. Yüreğinde Allah peygamber vatan ve millet sevgisi olanlar bu günlerde ne partinin ne de şahsi hesabını asla yapamaz" şeklinde konuştu.

Fatma Şahin: "Muhsin Yazıcıoğlu hac arkadaşımızdı"

Programda konuşan Fatma Şahin ise 2007'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 parlamenter ile birlikte kutsal topraklara gittiklerini hatırlatarak, "Muhsin Başkan, 2007 yılında parlamentoya gittiği zaman hac arkadaşımız olmuştu. 40'a yakın parlamenterle kutsal topraklara gittiğimizde Muhsin ağabeyimiz, başkanımız annesini hacca getirmiş. Aman ya Rabbi. Bir anneye nasıl hürmet edilir, itibar edilir, hac yaptırılır ben onda gördüm" diye konuştu.

Cumhur İttifakındaki birlik ve berberlik meselesinin önemine de dikkat çekerek, "Bu mesele aslında ne bugünün ne dünün ne de yarının mesesi. Mesele insanlık tarihi kadar eski. İyiler ve kötülerin meselesi. Yapanlarla yıkanların meselesi. Dünya siyasi ve insanlık tarihini incelediğiniz zaman alınacak çok ders var. Biz o derslerle yolumuza devam ediyoruz. Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Adnan Menderes'in, Özal'ın, Erbakan'ın, Muhsin Başkanın davası bu. Dava adamı olmak kolay değil. Önce adam olmak lazım sonra da dava adamı olmak lazım" diye konuştu.

