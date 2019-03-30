Ak Partililer Sağanak Yağmur Altında Zafer Yürüyüşü

Ak Partililer Sağanak Yağmur Altında Zafer Yürüyüşü

AK Parti Kilis İl Teşkilatı sağanak yağmur altında zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ak Partililer Sağanak Yağmur Altında Zafer Yürüyüşü

AK Parti Kilis İl Teşkilatı sağanak yağmur altında zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hacı Cümbüş Kavşağında toplanan AK Partililer, sağanak yağmur altında Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanındaki Seçim Koordinasyon Merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşe AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ile çok sayıda AK Partili katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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