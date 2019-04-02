Ak Partililer Parti İl Binası Önünde Toplandı

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bulunan Ak Parti İstanbul İl Binası önünde akşam saatlerinde bir grup partili toplandı.

Sütlüce'deki İl binası önünde akşam saatlerinde toplanan kalabalık bir grup toplandı. Kalabalık beklerken partiden bir yetkili megafondan partililerin ilçe seçim kurullarına gitmeleri yönünde anons yaptı. Partililer bunun üzerine il binası önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Yapılan anons

Kaynak: DHA