AK Partililer, Özalp'ta Vefa ekibine yönelik terör saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partililer, Özalp'ta Vefa ekibine yönelik terör saldırısını kınadı

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, terör örgütü PKK'nın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyı kınadı.

AK Partililer, Özalp'ta Vefa ekibine yönelik terör saldırısını kınadı
21.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:34

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, terör örgütü PKK'nın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyı kınadı.

Türkmenoğlu, beraberindeki partililerle saldırıda şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu'nun ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Demir ve Karalıoğlu'nun ailelerine başsağlığı dileyip Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Türkmenoğlu, daha sonra saldırıdan yaralı kurtulan belediye çalışanı Taner Temizel'i evinde ziyaret etti.

Türkmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin başladığı günden bu yana Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Van'da da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Saldırıyı kınıyoruz"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu anımsatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürmeye çalışıyor. Bu işi gönülden, karşılık beklemeden yapanlara, insanlıktan nasibini almamış teröristlerce menfur bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kardeşimizi şehit verdik, bir kardeşimiz yaralandı. Bu saldırı tüm halkımıza ve Özalplılara yapılmıştır. Bu saldırıyı kınamak için buradayız. AK Parti İl Başkanlığı ve tüm teşkilatlarımızla Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık görevlilerine ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı dileklerimizi sunuyoruz. Yapılan bu saldırıların karşısındayız."

Eğribelen Mahallesi Muhtarı Doğan Öztan ise yapılan sağlık taraması sonucu 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedbir kapsamında mahallenin karantinaya alındığını aktardı. Karantina süresince devletin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Öztan, "Kaymakamımız, sağlık ekiplerimiz, jandarmamız sürekli yanımızda. Mahallemize yardım getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan alçak saldırı bizi çok üzdü. Kardeşlerimiz savunmasız bir halde saldırıya uğradılar. Bu alçakça saldırıyı kınıyorum." dedi.

"Terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan da terör saldırısını lanetleyerek "Belediye çalışanı kardeşlerimizin böyle alçakça katledilmesi kabul edilemez. 13 ilçemizde gençlik kolları başkanlarımızla hayırseverlerden topladığımız yardımları karantinaya alınan mahalleye getirdik. Yardımları mahalle muhtarına teslim ettik. Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıların karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber Haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Harun Tan Sinan Özen Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: AK Partililer, Özalp'ta Vefa ekibine yönelik terör saldırısını kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 12:34:15. #1.14#
title