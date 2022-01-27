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AK Partililer kan bağışladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Partililer kan bağışladı

Mudanya ilçesinde AK Parti teşkilatı kan bağışladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mudanya ilçesinde AK Parti teşkilatı kan bağışladı.

İnci Söğütlü'den boşalan Mudanya AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Orhan Samast ve yönetim kurulu, ilk faaliyetlerini gerçekleştirdi. Orhan Samast, ekibiyle Mudanya Belediyesi önüne gelen Kızılay aracında kan bağışladı.

Samast, "Ülkemizde eksiliği görülen kan ihtiyacına bir nebzede olsa katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. AK Parti olarak ilk olarak yönetimimiz ile birlikte başlattığımız hareketin, üyelerimizin de iştirakiyle maksadına ulaşacağı kanaatindeyim" diyerek, Mudanyalıları kan bağışında bulunmaya çağırdı. - BURSA

AK Partililer kan bağışladı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hisarcık, AK Parti, Söğütlü, Mudanya, Politika, Haber

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