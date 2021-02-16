AK Partili Zengin: "Biz AK Parti ve MHP olarak nerede durduğumuzu çok net ifade ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP olarak nerede durduklarını çok net ifade ettiklerini belirterek, "Bence muhalefetin de yapması gereken, onlarla, HDP ile ittifak yapan siyasi partilerin de aleni olarak kendi durdukları yeri ifade etmeleri gerekiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP olarak nerede durduklarını çok net ifade ettiklerini belirterek, "Bence muhalefetin de yapması gereken, onlarla, HDP ile ittifak yapan siyasi partilerin de aleni olarak kendi durdukları yeri ifade etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Zengin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgilendirme yaptığını anımsattı.

Genel Kurul'da dinledikleri konuşmalarda ve siyasi partilerin grup toplantılarında, alınan tavırda bir azlık, noksanlık bulunduğunu kanaatinde olduğunu belirten Zengin, "Genel Kurul'da dinlediğimiz konuşmalarda hep bir hikaye anlatımı vardı. Her parti kendilerinin bugüne kadar konuya dair yaptıkları şeyleri izah etmekle meşgullerdi fakat asıl soruya dair bir cevap yok Genel Kurul'da." diye konuştu.

Bu gençlerin evine giderken PKK terör örgütünce neden kaçırıldığına dair sorunun asıl soru olduğunu düşündüğünü dile getiren Zengin, siyasetin gücünün bu soruya cevap bulmak olduğuna işaret etti. Zengin, şöyle konuştu:

"Özellikle Genel Kurul'da HDP'nin yaptığı konuşmalara baktığımızda yine her zaman olduğu gibi hiç PKK'yı telaffuz etmeyen, PKK ile alakalı olarak siyasete yapması gerekeni, daha ziyade iktidara yapması gerekeni söylerken PKK'ya 'neden bunu yaptın' demeyen ve siyasette kendilerini asli bir güç olarak görmeyen bir HDP grubuyla karşı karşıyayız. Keşke mümkün olsa HDP de dahil olarak 13 gencimizin şehadetiyle alakalı, keşke hep beraber bir şey yapabilseydik. Burada sordular, 'Diğer partiler, HDP olmazsa bir şey yapmayı tercih eder misiniz?' Bir dönüm noktası olsun. Bu kadar elim bir hadise neticesinde sadece başsağlığı dilemekten öteye geçerek, bütün siyasi partiler bugün belki bir cümle, 'PKK bir terör örgütüdür. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi altındaki bütün milletvekilleri PKK'yı lanetliyoruz' diyebilseydik keşke."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında hiç PKK'dan, gençlerin neden kaçırıldığından bahsetmediğini ifade eden Zengin, bu konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendilerine yönelttiği sorular bulunduğunu söyledi.

Zengin, şunları kaydetti:

"Bu soruların aslında bir soru olmadığını görüyoruz. Bir şeyin soru olabilmesi için cevabının merak ediliyor olması lazım. İçinde cevap saklı soruymuş gibi şeylere 'soru' diyerek cevap veremezsiniz. Asıl mesele şudur; Neden PKK bizim gençlerimizi kaçırıyor, neden bizim insanlarımızı öldürüyor, neden Türkiye'de siyaset yapanlar halen PKK'nın arkasına sığınarak Meclis'te siyaset yapmaya çalışıyor. Bizim meselemiz budur. Biz AK Parti ve MHP olarak nerede durduğumuzu çok net ifade ediyoruz. Bence muhalefetin de yapması gereken, onlarla, HDP ile ittifak yapan siyasi partilerin de aleni olarak kendi durdukları yeri ifade etmeleri gerekiyor."

Soylu ve Akar'ın operasyonun nasıl olduğunu anlattığını ve gençlerin birkaç gün önce şehit edildiğini anlattıklarını belirten Zengin, bir HDP Grup Başkanvekili'nin "Bu kadar bombalamadan nasıl sağ çıkılabilir." diyerek halen FETÖ'cülerle birlikte PKK'nın tezlerini savunduğunu söyledi.

Zengin, halen herkesin aynı yerde durmaya devam ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte siyasetin gücüyle söz söylemeyi, problem çözmeyi hakim kılmak gerektiğini umduğunu ifade etti.

HDP'nin PKK'nın yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Zengin, "bizi suçlamaya çalışıyorsunuz, bize yıkmaya çalışıyorsunuz" dendiğini ancak buna gerek olmadığını çünkü yaşanılanların, konuşulanların, tavırların neyin ne olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Gazetecilerin soruları üzerine Zengin, ortak bir metin konusunda diğer siyasi partilerle ön görüşme olduğunu ancak HDP'nin bu sürece dahil olmadığı ortaya çıktıktan sonra konunun bir anlamda kesintiye uğradığını belirtti.

Gara'ya gittiği bildirilen HDP'li milletvekilinin kim olduğu sorusuna dair Zengin, isim vermenin bu aşamada doğru olmayacağını ifade etti.

Zengin, bir gazetecinin, "13 Türk vatandaşının hava operasyonu sonucuyla şehit düştüğü" yönünde beyanların olduğunu söylemesi üzerine, Genel Kurul'da HDP'nin sosyal medyada paylaştığı tezlerini aleni olarak dile getirmediğini belirtti.

Sadece HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Bu kadar bombalamadan nasıl sağ çıkılabilir" dediğini kaydeden Zengin, "Ben sosyal medyadaki cesaretlerini Genel Kurul'da göremedim." diye konuştu.

ABD'nin de "amalı" taziyesine itiraz ettiklerini anlatan Zengin, adli tıp bulgularında da şehadetin ne zaman gerçekleştiğinin belli olduğunu kaydetti.

Zengin ayrıca, HDP'nin Genel Kurul'daki tavrını da genel hallerine göre "sessiz" bulduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı