Ak Partili Yılmaz: Türkiye Ekonomisi Çift Haneli Büyüdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 yıllık dönem içerisinde ekonomi başta olmak üzere her alanda ülkenin büyük bir sıçrama yaptığını, Türkiye ekonomisinin yüzde 11.1'lik oranla çift haneli büyüdüğünü söyledi.



Osmaniye'de bir otelde düzenlenen 'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu' birinci oturumunda konuşan Cevdet Yılmaz, ekonomik istikrarın temelinin siyasi istikrar olduğunu belirterek, "Siyasi istikrar yoksa ekonomik istikrarı sağlayamıyorsunuz" dedi. 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, demokrasiden sosyal politikalara, dış politikadan, hukuka her alanda Türkiye'nin büyük bir hamle ve sıçrama gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, şöyle dedi:



"Bu hamlelerden en önemlilerinden birini de ekonomide yaşadı. Ak Parti kurulduğu günden itibaren ekonomiyi her zaman birinci öncelik olarak gördü. Bununda sebebi şudur, ekonomi demek insanımızın refahı demek. İnsan odaklı bir siyaset yaptığımız için, insanımızın huzuru için, daha iyi yaşama imkanlarına kavuşmaları noktasında siyaset yaptığımız için ekonomiye her zaman birinci öncelik verdik ve büyük bir hamle gerçekleştirdik."



Milli gelirin daha önce 230 milyar dolar olduğunu, geçen yıl itibariyle 860 milyar doları aştığın belirten Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu kapsamda çok ciddi bir gelişme sağlandı. İhracatımız 36 milyar dolardan bu yıl 158 milyar dolarlar mertebesine geldi. Kişi başına gelirimiz 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yükseldi. Enflasyonu çift haneli rakamlardan alıp, çok şükür tek haneli rakamlara düşürdük. Bu ara geçici olarak çift haneye çıktı ama yine bu aydan itibaren yine düşüş trendine girecek inşallah. Faizleri düşürdük, düğer birçok göstergeleri iyileştirdik. Biz iktidara geldiğimizde 19 milyon insan çalışıyordu, bugün ise 28-29 milyon insanımız çalışıyor durumda. 9-10 milyon civarında istihdamda bir artış sağlandı. Bundan sonra da ekonomiyi temel bir öncelik olarak almaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi çift haneli büyüdü. yüzde 11.1 oldu. Avrupa'da yüzde 2-2,5 büyümeye başladılar düğün bayram ediyorlar. Çok büyük bir başarı olarak bunu anlatıyorlar. Biz 11.1 büyüyerek Avrupa'yı bu çeyrekte 5 katından fazla aştık. Reel ekonomimiz çok şükür gayet iyi bir şekilde gidiyor. İhracatımız artıyor, istihdam artıyor. Bu yılın eylülü ile geçen yılı mukayese ettiğimizde ülke genelinde 1 milyon 233 bin yeni iş imkanı oluşturmuşuz. Bu muazzam bir rakam. Bazıları diyorlar ya 'bu büyüme diyorsunuz da nereye yansıyor' diyorlar. İşte bundan daha güzel yansıma olur mu? Her bir istihdam bir aile demektedir, bir yuva demektir. Bir yılda bu kadar istihdam oluşturan bir ülke, nüfusuna göre baktığınızda dünyada bir numarayız diye düşünüyorum. Dolayısıyla sadece büyümedi Türkiye. Büyümen nimetlerini de aslında topluma yaygınlaştırdığımızı görüyorsunuz."



